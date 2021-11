Skibörse am 20. November in der Stadthalle - Fortbildungen und Ausfahrten geplant

Fitness, Fortbildung, Skibörse und Skikurse: Die Wintersportler der WSG Aulendorf haben für die kalten Monate viel vor.

Seit Mitte November finden sich die Ski- und Fitness-Begeisterten der WSG unter den aktuellen Corona-Regelungen immer donnerstags von 18.45 bis 19.45 Uhr zur Saisonvorbereitung zusammen. Der erste Teil des „Fitness-Cocktails“ findet an zehn Abenden in der Grundschul-Sporthalle statt. Bei Interesse soll ab Februar ein zweiter Teil organisiert werden, teilt der Skiclub in einer Mitteilung mit.

Fest geplant ist dagegen die Skibörse am Samstag, 20. November, in der Aulendorfer Stadthalle. Sie kann dieses Jahr mit Hygienekonzept und unter aktuellen Corona-Regeln stattfinden. Um längere Wartezeit zu vermeiden, wird nur „Hardware“ wie Skier, Skistöcke, Skischuhe, Snowboards und Snowboardschuhe angenommen beziehungsweise zum Verkauf geboten. Auf den Verkauf von Textilien wie Jacken, Hosen, Handschuhen, Helmen und Skibrillen wird in diesem Jahr verzichtet. Die Waren-Annahme findet von 9.30 bis 11.30 Uhr, der Verkauf von 14 bis 16 Uhr und die Abholung von 16.15 bis 16.45 Uhr statt.

Die interne Fortbildung des Lehrteams der WSG soll von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, auf dem Kaunertaler Gletscher stattfinden. Auch dieses Jahr wird das Lehrteam von Ausbildern des Schwäbischen Skiverbands unterstützt, damit die Anwärter auf die Grundstufen-Lizenz für die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet werden und Lehrkräfte mit bereits erworbenen Lizenzen diese verlängern können.

Noch unsicher sind die Planungen für einen lang ersehnten Skikurs Anfang 2022. Nach einem verlorenen Corona-Jahr soll der Kurs am 6., 7., 8. und 15. Januar in Mellau / Damüls stattfinden. Die Anmeldung dafür läuft bereits und endet am 17. Dezember. Allerdings müssen die Planungen den aktuellen Corona-Verordnungen von Österreich und Deutschland angepasst werden.

Zusätzlich bietet die WSG jedes Jahr weitere Skiausfahrten an. Informationen dazu, aktuelle Corona-Regelungen und Kontakte sind auf der Homepage www.wsg-aulendorf.com unter „Abteilung Wintersport“ zu finden oder per E-Mail an thomas.wenzel@wsg-aulendorf.de zu erfragen.