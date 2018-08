Ska, Dancehall und Reggae zum 13. Geburtstag

Die Aulendorfer Bar und Musikkneipe Irreal feiert ab Donnerstag, 23. August, sein 13-jähriges Bestehen mit Auftritten verschiedener Musiker und Bands.

Den Auftakt am Donnerstag ab 20 Uhr macht „Earl of Sound“. Bei schönem Wetter spielt er bis 22 Uhr auf der Terrasse. Anschließend geht es in der Bar weiter. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 24. August, spielen ab 21 Uhr die Ska-Band NH3 aus Pesaro, Italien, und S*P*O (Deutscher Hip-Hop aus Memmingen). NH3 spielen schnellen und tanzbaren Ska mit politischen italienischen Texten. Dabei ist ihnen laut Pressemitteilung vor allem die Flüchtlingsproblematik, aber auch Umwelt- und Tierschutz ein Anliegen. In ihren

Ska fließen Elemente aus Reggae, Hip-Hop, Punk, Rock und Balkanmusik ein. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro für Schüler, Studenten, Azubis und Kurgäste. Eine Dancehall- und Reggae-Party mit der Keep it real crew aus Ilmensee. Der Eintritt kostet 3 Euro.