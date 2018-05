Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Mittwoch vergangener Woche und letztem Freitag die Sitzgelegenheiten an der Grillhütte im Riedweg in Aulendorf zerkratzte. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht vom Mittwoch mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/9217-0.