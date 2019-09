Silke Hubig ist neue Schulleiterin am Aulendorfer Gymnasium

Zur Person

Silke Hubig ist seit 1. August die neue Schulleiterin am Aulendorfer Gymnasium. Die gebürtige Hannoveranerin, hat in Tübingen und Oxford Griechisch, Latein und Geschichte studiert und nach ihrem Referendariat in Tübingen ab 1999 am Wieland-Gymnasium in Biberach unterrichtet. Seit 2011 unterrichtete sie zudem angehende Lehrer am Seminar in Weingarten in Fachdidaktik für Geschichte, was sie mit dem Wechsel als stellvertretende Schulleiterin ans Aulendorfer Gymnasium zum Schuljahr 2016/17 auslaufen lies. Hubig ist 53 Jahre alt, verheiratet, wohnt in Biberach und hat einen erwachsenen Sohn. In Aulendorf ist sie Mitglied im Heimats-, Geschichts- und Museumsverein Traditio. Ursprünglich hatte Hubig überlegt, Chemie zu studieren, ein Praktikum in einem Labor ebnete allerdings den Weg für die Altphilologie. Ihr Lesetipp: Kazuo Ishiguro „Never let me go“ (dt. „Alles, was wir geben mussten“), ein Roman über Klone und die menschliche Würde. (pau)