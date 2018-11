Silcherchor gibt Adventskonzert

„Veni redemptor gentium…“: Unter diesem Leitwort lädt der Silcherchor Donau-Bussen unter der Leitung von Peter Schmitz zu einem Konzert am 1. Advent ein. Das Konzert beginnt am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Aulendorfer Kirche St. Martin. Aus dem reichen Schatz ausschließlich adventlicher Kompositionen erklingen in der Aulendorfer Pfarrkirche Chorsätze vom Mittelalter bis hin zur Moderne. Fern von Kitsch oder Klischee interpretiert der Silcherchor unter anderem Werke von Moritz Hauptmann, Giovanni Battista Martini oder Kaj-Eric Gustafsson. Hierzu biete der Sakralraum von St. Martin den idealen Rahmen, heißt es in der Pressemitteilung. An der Orgel ist Elisabeth Sekul aus Weingarten/Aulendorf zu hören. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse zu 12 Euro, Schüler und Studenten 6 Euro, oder können vorab unter www.silcherchor.de reserviert werden.