Siegfried „Siege“ Gußmann ist gestorben

Nach schwerer Krankheit ist am Mittwoch, 27. Februar 2019 der gebürtige Aulendorfer Siegfried Gußmann, Seniorchef der Firma Fensterbau Gußmann, im Alter von 67 Jahren gestorben. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde der beliebte Geschäftsmann, Sportkamerad und Freund am Freitag in der Pfarrkirche St. Martin verabschiedet. Die Stadt verliert mit ihm einen geschätzten Bürger, der für viele Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche der Sportgemeinschaft Aulendorf Vorbild war.

1970 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf ein, wo er sich 25 Jahre für das Gemeinwohl einsetzte. Als Oberlöschmeister und Gruppenführer erhielt er das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Feuerwehrgesamtkommandant Markus Huchler: „Für mich war er eine Art väterliches Vorbild und ein Kamerad, auf den man sich bedingungslos verlassen konnte, sowohl im Dienst als auch in der Freizeit.“

Engagement in vielen Vereinen

Diese Vorbildfunktion bestätigte auch Abteilungsleiterin Bärbel Müller dem Ehrenmitglied der Tischtennisabteilung, der er seit 1962 angehörte. Am Aufbau war er sowohl als Spieler, als auch mehrere Jahre als Abteilungsvorstand maßgeblich beteiligt. „Seine souveräne Art war prägend und neben Fairness im sportlichen Bereich war ihm stets auch der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Kameradschaft nach den sportlichen Wettkämpfen wichtig.“ Selbst nach seiner aktiven Spielzeit sei er eingesprungen, wenn Not am Mann war, blickt Müller dankbar zurück. Unvergessen seien zudem viele Schlossfeste, wo er beim Aufbau des Vereinsstandes einschließlich der anschließenden Nachtwache beteiligt war.

Auch Sportkameraden der Abteilungen Tennis und Wintersport und seine Radfreunde sprechen von der beispiellosen Hilfsbereitschaft, dem unerschütterlichen Optimismus und der fröhlichen, kameradschaftlichen Art ihres Freundes „Siege“, wie er überall genannt wurde. Er hatte stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen. Sein berufliches Können als Handwerker, gepaart mit kreativen Ideen brachte er seit Jahren beim Wagenbau der Fasnetsgruppe „Atzenberg“ ein. In vielen Gruppierungen und Vereinen der Stadt wird er eine große Lücke hinterlassen.