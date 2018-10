Sieger der Schulstaffeln besuchen Skylinepark

Die Schul-Staffelläufe beim „Strong Run“ in Aulendorf und beim Brunnenfestlauf in Reute – jeweils Anfang Juli – liegen zwar schon ein paar Wochen zurück, doch noch stand das Einlösen des Gewinnversprechens der Veranstalter gegenüber den siegreichen Staffelteilnehmern aus, teilen die SGA Yetis Aulendorf mit. Am Sonntag, 7. Oktober, ging es denn auch mit dem Bus zum Skylinepark bei Bad Wörishofen. Möglich sei die Aktion nur durch den von Müller-Reisen Bad Waldsee seit sechs Jahren bereitgestellten Bus inklusive Fahrer gewesen, heißt es. Foto: SGA Yetis