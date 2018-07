Sieben betagte Tanten bringen jungen Tierarzt auf eine Idee

Er ist nicht nur Tierarzt und Autor – er weiß beides sogar auf unterhaltsame wie spannende Weise zu verknüpfen: Dr. Norbert Promberger. Mit seinem neuesten Roman „Bömer“ will der 59-Jährige einmal mehr Überzeugungsarbeit leisten – am kommenden Freitag, 4. Dezember, um 19 Uhr mit einer Lesung im Marmorsaal des er Schlosses.

Von unserem MitarbeiterUli Coelius

Was macht ein junger Tierarzt, der seinen sieben betagten Tanten versprochen hat, nach Feierabend im Haus der Eltern im oberbayerischen Steingaden („Pfaffenwinkel“) eine spannende Geschichte aus seinem Berufsalltag zu erzählen? Wenn nichts Aufregendes passiert ist, erfindet er einfach eine – und findet vor allem Gefallen daran, wahre Begebenheiten mit frei ausgedachten Handlungen zu vermischen. Doch es sollten noch einige Jahre ins Land ziehen, bis aus dem Geschichtenerzähler der Krimi-Autor Norbert Promberger wurde.

Anfang 2001 saß der Veterinärmediziner täglich drei Stunden im Zug. Für ein halbes Jahr ging’s von Aulendorf, wo Norbert Promberger im tierärztlichen Untersuchungsamt Verantwortung trug, ins Regierungspräsidium nach Tübingen. Viel Zeit zum Nachdenken, auch darüber, wie er mit einem persönlichen Schicksalsschlag umgehen sollte und wollte. Parkinson lautete die vernichtende Diagnose, die ihm die Ärzte stellten.

Norbert Promberger freilich ließ sich von düsteren Prognosen nicht entmutigen. „Ich wusste, dass ich untergehe, wenn ich Trübsal blase“, sagt er rückblickend. Nach vorne schauen lautete die Devise – und die Zeit im Zug nutzen, das schriftstellerische Potenzial, das er schon in jungen Jahren als Mitarbeiter der Schülerzeitung im Gymnasium Weilheim (Oberbayern) in sich spürte, endlich auszuschöpfen.

Unter Pseudonym geschrieben

In einem kleinen Verlag kam Promberger trotz bescheidener Mittel verhältnismäßig groß heraus mit seinen Tierarzt-Krimis „Die Ohrmarke“, „Lu.Zifer“ und „Tollbrand“, die er, um Beruf und Schriftstellerei strikt zu trennen, unter dem Pseudonym Alois Brummelhuber veröffentlichte. „Wobei Bekannte und Kollegen schnell wussten, dass ich das war“.

Wichtig sei ihm vor allem, authentisch rüberzukommen und „immer ein gutes Gefühl zu haben, bei dem, was ich schreibe“, unterstreicht Norbert Promberger. Ein Augenzwinkern gehört ebenso dazu, wie „meine Liebe zu den den Menschen und meine Liebe zum Tier. Ich brauche keine überzogene Action und keine Morde am Fließband. Ich beschreibe einfach nur unser Leben – und das kann doch so spannend sein.“

Hochgradige Spannung verspricht der heute in Ravensburg als Amtstierarzt tätige Norbert Promberger auch in „Bömer“, seinem neuesten Werk, in dem er, diesmal allerdings unter seinem offiziellen Namen, nach bewährtem Erfolgsrezept wahre Begebenheiten mit einem fiktiven Handlungsstrang verknüpft. „Ein Thriller“, wie ihn der Autor selbst bezeichnet.

Es geht um den jungen Veterinärvirologen Dr. Ernst Bömer, der in den Wirren des Zweiten Weltkrieges zwischen die Fronten einflussreicher Organisationen der Kriegsgegner gerät. „Das brisante Material ist mir zugespielt worden“, verrät der Aulendorfer. „Und ich denke, das Thema ,biologische Kriegsführung‘ ist heute aktueller denn je.“Doch Promberger wäre nicht Promberger, wenn nicht bereits der nächste Roman in seinem Kopf fertig gedacht wäre.

Danach braucht er ihn „nur“ noch über ein spezielles Verfahren dem Computer zu diktieren, denn das Schreiben fällt ihm nach wie vor schwer. Ein Prachtkerl von Wels, den der passionierte Angler im Steeger See ausgemacht hat, spielt in „Affe und Wels“ eine Hauptrolle – nur so viel sei vorab verraten.

Segel-Lehrer und Bastler

Kein Geheimnis freilich ist, dass Promberger nicht nur gerne schreibt, sondern sich auch als Segel-Lehrer an der Volkshochschule, auf dem Bodensee und in Kroatien oder als Vereins-Protokollar einen Namen gemacht hat – und gerne bastelt und schweißt; Ungetüme, die bisweilen ihre „letzte Ruhestätte“ auf dem Schrottplatz finden, wenn er in seinem Tatendrang womöglich übers Ziel hinaus schießt.

„Ich will den Menschen einfach Mut machen, nicht aufzugeben und die Krankheit Parkinson anzunehmen“, sagt Promberger. „Wobei ich das Glück hatte, dass es in Ulm einen Arzt gab, der mir geholfen hat, wieder ein einigermaßen normales Leben führen zu können nach Phasen, in denen ich nicht mal mehr einen Teller halten konnte.“ Zu diesem Leben gehört für den dreifachen Familienvater auch das meditative Tanzen zusammen mit seiner Frau Christa.

Norbert Promberger scheint nicht nur Tierarzt und Krimiautor nahezu perfekt miteinander zu kombinieren, sondern genauso schweren Schicksalsschlag und Lebensfreude unter einen Hut zu bringen. Chapeau! (elo)