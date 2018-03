Sie zogen aus, zur Fasnet zu laden

Freitag vor der Hochfasnet, es dämmert am frühen Abend, Rugetsweiler: eine lustige Gruppe zieht durch die Straßen: bunte Hütchen, rote Perücken, Clowns-Jackett samt Quetschkommode und Schellenbaum. Dingdong, Tür auf, kurzes aber großes „Hallo“; und schon marschiert die Gruppe hinein in die gute Stube von Familie Gallasch in der Bruckstraße: die Fasnetslader sind da.

Die Fasnetslader, das sind an diesem Abend Markus Szabo, Marija Viljevac, Ulrike und Charly Nassal, Christl und Slup Vogt und Jay Willis. „Wir haben krankheitsbedingte Ausfälle“, erklärt Uli Nassal, eigentlich gehören auch noch Britta Wekenmann und Maria Arnold zu der lustigen Gruppe. In der Zeit vor der Aulendorfer Hausfasnet, die mit dem Zunftball beginnt, ziehen die närrischen Musikanten umher und laden die Aulendorfer zur Ortsfasnet ein. Das hält ganz schön beschäftigt neben Beruf und anderen närrischen Verpflichtungen, und trotzdem sagen die Fasnetslader: „Wir machen das aus Spaß an der Fasnet, der Musik und an uns.“ Dass es tatsächlich um alles drei geht, wird in den nächsten Stunden deutlich.

Gruppenbild aus dem Vorjahr dabei

Bei Familie Gallasch bebt der Wohnzimmerboden als die Fasnetslader musikalisch loslegen. Neben bekannten Fasnetsliedern gibt’s auch Selbstgetextetes, etwa „Mir send die Fasnetslader“ oder aus aktuellem Anlass von Marija Viljevac erfunden: „Neun kleine Fasnetslader“ (singen durch die Nacht, da kam der böse Grippevirus, da waren’s nur noch acht). Mit dem Lader-Sprüchle „Mir Lader, mir hend Fasnet scho g’sichtet und hend extra für eich a paar Lieadla hergrichtet (...) Zur Aulendorfer Hausfasnet laden wir euch recht herzlich ein – no meh freit’s uns aber, heit bei eich zum sein“ überreicht die Gruppe auch ein gerahmtes Bild vom letztjährigen Besuch. Dann wird zusammengesessen, eingeschenkt und ausgetrunken, der ein oder andere nicht ganz jugendfreie Witz zum Besten gegeben und noch ein Liedchen gespielt, bis die Fasnetslader weiterziehen.

Im vierten Jahr sind sie heuer unterwegs, erfunden aber haben sie den Brauch nicht. Das habe es früher schon gegeben, berichtet Uli Nassal, da seien junge Musiker der Stadtkapelle mit Pferdeschlitten oder -kutschen zu den Außenhöfen gefahren, um zu Fasnetsveranstaltungen einzuladen. Der Schlitten, in den die Freunde an diesem Abend steigen ist zwar ein Mercedes-Bus mit Biertischgarnitur im Heck, aber die Stimmung dürfte wohl damals ähnlich ausgelassen gewesen sein.

Nachwuchs lehrt die „alten Hasen“

Nächste Station ist der Waßmacherhof bei Zollenreute, wo die Fasnetslader von den Allgayers schon erwartet werden. Der zehnjährige Paul will mit dem „Gockelkopf“ – eine Anspielung auf Charly Nassals Kopfbedeckung – eine Schön-Wetter-Kerze machen, und schwups liegen die beiden auf dem Küchenboden und strecken die Beine in die Luft.

Wieder wird gesungen, geschunkelt, vorgesprochen, ein Bild überreicht und ein neues Bild gemacht. Wer nun aber glaubt, dass die Fasnetslader in all ihrer Fasnetsbegeisterung schon alles gehört und gesehen haben, der hat nicht mit Max gerechnet. „Schubkarra“, schmettert der Fünfjährige den Sieben entgegen und erlebt den einzig stillen Moment des Abends. „Von unta schwoißa“, klärt er die Fasnetslader über den Narrenruf der Lumpenkapelle Schindelbach auf – der Nachwuchs braucht zur Fasnet offensichtlich keine Extra-Einladung.

Einige Zeit, Schnapsgläschen und Bierfläschchen später ziehen die Fasnetslader weiter. Der ursprüngliche Zeitplan? Ist heute ohnehin nicht mehr einzuhalten. Etwas Fasnetsstimmung ins Haus bringt die Gruppe deshalb spontan noch Sepp Dangel. Und der Senior freut sich sichtlich über den Überraschungsbesuch, der für einen kurzen Schwatz da bleibt und ihm „Die Fischerin vom Steegersee“ darbietet, während er ein paar Zeilen ins Laderbuch – eine Art Poesiealbum, in das alle Besuchten sich eintragen – schreibt. „Deshalb“, sagt Uli Nassal und herzt den Gastgeber, „machen wir das.“