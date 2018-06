Sicherheitskonzept für das Schlossfest

Für das Schlossfest in Aulendorf erstellt die Stadtverwaltung zusammen mit der Feuerwehr und der Polizei ein neues Sicherheitskonzept, erklärte Bürgermeister Buth auf eine entsprechende Anfrage von Hans-Peter Reck (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es gehe nicht darum, den Vereinen die Mitwirkung am Fest durch überzogene Vorschriften zu erschweren, versicherte Burth. Zwar spiele auch die Abwehr möglicher Terroranschläge eine Rolle. Aber in erster Linie soll sichergestellt werden, dass bei einem Gebäudebrand die Rettungswege offen sind. Wenn ein entsprechendes Konzept erarbeitet ist, werde es den Vereinen vorgestellt. Reck äußerte den Wunsch, auch den Gemeinderat über das Konzept zu informieren. (was)