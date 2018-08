Sicherheit soll beim Schlossfest wachsen

Zum 40. Mal wird am kommenden Wochenende, 18. und 19. August, das Aulendorfer Schloss- und Kinderfest gefeiert. Flohmarkt an beiden Tagen, ein vielfältiges Musikprogramm und Spielangebote für Kinder stellt die Stadt zusammen mit ehrenamtlichen Helfern und Vereinen auf die Beine. Kurz vor dem Fest fertig geworden ist auch das vorläufige Sicherheitskonzept, das Festorganisatorin Susanne Krause von der Stadtverwaltung, nun ebenfalls im Blick hat.

Krause ist froh, dass es das Konzept jetzt gibt; im März, erzählt sie, sei sie zusammen mit der stellvertretenden Hauptamtsleiterin auf einem Seminar zu diesem Thema gewesen, um sich zu informieren, was es zu beachten gibt. „Uns war Himmelangst“, gesteht sie ob der Schreckensszenarien, die dort vorgestellt wurden. Verpflichtet sei die Stadt zwar nicht, ein Sicherheitskonzept zu haben, keines zu haben sei aber „fahrlässig, jetzt, wo wir Bescheid wissen“, findet Krause und blättert in dem weißen Ordner, der gefüllt ist mit Vorschriften, Szenarien und Anleitungen rund um das Thema Sicherheit beim Fest.

Die Ausarbeitung des Sicherheitskonzepts hat Zeit und Geld – etwa 8500 Euro, schätzt Krause – gekostet, das an anderer Stelle fehlt. Die Festbeschilderung, die im vergangenen Jahr als fehlend moniert wurde, wird es auch heuer noch nicht geben. „Dafür hatten wir kein Geld mehr übrig“, sagt Krause, betont aber, dass sie eine Ausschilderung weiterhin für sehr wichtig hält. Das Sicherheitskonzept allerdings, das mit Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei abgestimmt ist, hatte Vorrang.

Notfallplan bei Unwetter

„Es geht um die Sicherheit der Gäste beim Fest“, sagt Krause. Fluchtwege, Brandschutzmaßnahmen, Verhalten bei Unwetter, Stromausfall oder einem Anschlag sowie Ansprechpartner und Informationsketten – für all das gibt es nun einen Plan. Als Beispiel nennt Krause etwa Starkregen. Die Möglichkeit Durchsagen zu machen, sei mit diversen Mikrofonanlagen auf dem Festgelände gegeben, vorgesehen sei auch, dass die Vereine einen Räumungshelfer benennen, der eine spezielle Weste bekomme. Und auch, wohin evakuiert wird, ist geregelt: „Kirche und Tiefgarage“.

Konkret wurde es für Krause bereits beim Einzeichnen der Stände; auf die Feuerwehrzufahrten wollte sie in diesem Jahr besonders achten. 67 Kinderflohmarktstandplätze und 950 laufende Meter verteilt auf 200 reguläre Standplätze hat die Festkoordinatorin in diesem Jahr vergeben. Dabei sind die Standgebühren etwas teurer geworden. Erstmals seit 1991, wie Krause betont. Statt 15 zahlen Flohmärktler nun 17 Euro pro laufendem Meter für zwei Tage, gewerbliche Anbieter zahlen statt 20 nun 25 Euro. Die Mehreinnahmen beziffert Krause auf rund 3900 Euro. Im Vorjahr hatte es Stimmen gegeben, denen der Anteil an gewerblichen Anbietern zu hoch war. Dazu sagt Krause: „Ich will es nicht zu krämermarktlastig werden lassen, aber die gewerblichen zahlen auch gut.“ Der Fokus liege aber klar auch klassischem Flohmarkt.

Mittelalter bleibt Thema

Beibehalten wird in diesem Jahr das Mittelalter-Thema für den Kurpark, das es im vergangenen Jahr erstmals gab. Neben dem Kinderspielepark wird es also auch wieder mittelalterliche Spiele für Kinder mit dem Verein „Taberna Musica“ geben. Dazu gesellt sich mittelalterliches Lagerleben mit Musik, Tanz und Gaukelei im Hofgarten mit der Gruppe „Seehaufen“ und neu auch den „Edelleuten Montfort“. „Das Mittelalter-Thema ist bei den Menschen beliebt“, glaubt Krause und hofft, dieses zu etablieren. Persönlich könnte sie sich auch vorstellen, es in Zukunft noch auszubauen, etwa in Richtung Mittelaltermarkt, und so eventuell „wegbrechende“ Vereinsangebote aufzufangen. Vereine hatten in den vergangenen Jahren immer wieder damit zu kämpfen, genügend Helfer für das Schlossfest zu finden.

Dass das Fest heuer ins „Schwabenalter“ kommt, und die bekanntlich erst mit 40 Jahren g’scheit also weise werden, schlägt sich nicht nur in der Idee nieder, ein Sicherheitskonzept auszuarbeiten. Kraus hofft, den runden Geburtstag auch mit einer kleinen Show mit den Festgästen feiern zu können. „Wir halten es klein, aber ich habe eine Überraschung in petto“, sagt sie. Wenn alles klappt, lohne sich am Samstag- und Sonntagabend ein Blick auf die Schlossfrontseite.