Sich eine Meinung zum Blutritt bilden

Der Stadtseniorenrat Aulendorf lädt am Mittwoch, 20. November, um 16 Uhr zu Aufführung des Films „Die Blutritter“ von Douglas Wolfsperger ins Kleinstkino CineClub5 am Schlossplatz 5. Der Eintritt ist frei. „Die Blutritter“ ist ein 15 Jahre alter Dokumentarfilm über den Weingartener Blutritt. Was meinen die Aulendorfer zum Blutritt? Die einen müssten jedes Jahr hin, die anderen fühlten sich nur im oberen Schussental wohl. Der Stadtseniorenrat ruft die Bürger dazu auf, den Film anzuschauen und sich eine „frische Meinung“ zum Thema zu bilden.