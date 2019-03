Shalom-Chor besetzt Organisationsteam neu

Zu Beginn des Jahres haben sich im Orga-Team des Aulendorfer Shalom-Chores einige Veränderungen ergeben. Das teilt der Chor mit. Der Aufgabenbereich von Oliver Gleich, der über mehrere Jahre hinweg die repräsentativen Funktionen des Chores gekonnt und humorvoll wahrgenommen hatte und sich um die koordinative Vernetzung der Aufgabenfelder bemühte, wurde von Margit Herkommer übernommen. Sie erklärte sich nach einer Verschnaufpause wieder für die organisatorische Arbeit des Chores bereit, heißt es im Chorbericht.

Heike Oberhofer, zuständig für die Durchführung der Chorwochenenden und die vielen Auftritte, wurde laut Bericht ebenfalls verabschiedet. Ins Organisationsteam folgte ihr die ehemalige Chorleiterin Sonja Eisele, die sich nach wie vor um die Liedauswahl bemüht. Dem Team erhalten bleibt Monika Wild, sie kann bereits auf mehrere gestaltete Jubiläen des Chores zurückblicken und verbleibt laut Bericht Ansprechpartnerin des Chores. Auch Stefanie Ambacher engagiert sich weiterhin im Orga-Team für ein Miteinander von Chor, Pfarramt und Kirchengemeinderat. Brigitte Zimmermann wird dem Orga-Team mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Andy Herkommer, Gerlinde Rief-Siegle, Hans Jörg Bitterwolf und Alexandra Weber begleiteten im zurückliegenden Jahr immer wieder musikalisch versiert mit ihren Instrumenten den Chorgesang . Die Leitung des Chores obliegt Ilie Sicoe.

Der Schwerpunkt der Chorarbeit liegt nach Angaben des Shalom-Chores in der Mitgestaltung von Gottesdiensten wie Jugendkreuzweg am Karfreitag, Gottesdienst zum Palmsonntag, Firmgottesdienst, Jugendgottesdienste und auch gelegentlich in spontanen Einsätzen. Bei den Auftritten in der Vorweihnachtszeit wird das Repertoire des weihnachtlichen Liedgutes aktiviert und erweitert. Im jährlichen Terminkalender des Chores ist der Auftritt beim Pfarrball immer wieder Pflicht.

Zudem erfreut sich der Shalom-Chor an der Kooperation mit anderen Chören, so geschehen im zurückliegenden Jahr beim gemeinsamen Auftritt mit dem Liederkranz am Serenadenkonzert. Durch vielfältige Feste und Ausflüge kommt auch die Geselligkeit im Jahreslauf nicht zu kurz.

Erfreulicherweise konnte der Chor nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einige Sänger dazu gewinnen, somit erhöhte sich die Mitgliederzahl auf 41.