Shalom Chor Aulendorf sucht weiter neue Leitung

Am 23. Oktober feierte der Shalom Chor Aulendorf mit einem tollen Konzert sein 30-jähriges Jubiläum. Die katholische Kirche St. Martin in Aulendorf war voll gefüllt, als die knapp 30 Sängerinnen und Sänger und der Leitung von Trudi Altmann ihr Bestes gaben.

Neues und bereits bewährtes Liedgut aus verschiedensten Bereichen (Swing, Gospel, Pop) wurde von den engagierten Chormitgliedern in einem abwechslungsreichen Programm dargeboten. Lieder wie „Wade in the water“, „Mamma Mia“,„Scarborough fair“ oder „Only you“ sorgten für Begeisterung beim Publikum. Unterstützt von den drei Musikern Gerlinde Rief-Siegle am Piano, Tobias Sonnberger am Bass und Andreas Herkommer am Schlagwerk präsentierte der Chor in einer guten Stunde 13 Lieder aus seinem breit gefächerten Repertoire.

Mit „Meine Zeit“, einem Lied das den Chor seit 30 Jahren begleitet, verabschiedeten sich die Sängerinnen und Sänger und bedankten sich so bei allen Anwesenden.

Einziger Wehrmustropfen – das überzeugende Dirigat unter einer sehr präsenten und aktiven Trudi Altmann endete mit diesem Konzert. So geht die Suche weiter nach einer dauerhaften Lösung für den Shalom Chor Aulendorf. Wer also Interesse hat, mit einem jung gebliebenen dynamischen Chor zu arbeiten oder jemanden kennt, für den dies in Frage kommt, der kann sich unser www.shalom-chor-aulendorf.de mit dem Chor in Verbindung setzen.