SGA-Spielerinnen holen Punkt gegen Wangen

Die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf haben sich gegen den TTC Wangen nach frühem Rückstand zurückgekämpft und letztlich einen Punkt geholt. Einen wichtigen Sieg feierten die SGA-Männer in der Landesliga gegen Schwendi.

Frauen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TTC Wangen 7:7 – Die neu formierte Aulendorfer Mannschaft ging motiviert in das Spiel gegen Wangen. In der Vorrunde hatte die SGA mit 6:8 verloren, auch in der Rückrunde sah es zunächst nicht gut aus. Nach zwei Doppeln und dem ersten Einzel stand es 0:3. Laura Schiedel und Anja Henne verkürzten auf 2:4. Im zweiten Durchgang wurden die Spiele ausgeglichen bestritten (Siege durch Schiedel und Hegedüs), wodurch es 4:6 stand.

Dann folgte die Aulendorfer Wende. Nach drei Siegen in Folge führte die SGA mit 7:6. Hedi Hegedüs unterlag dann allerdings in einem hochklassigen Spiel in knappen Sätzen ihrer Gegnerin, was im Endeffekt zum Unentschieden führte. SGA: Laura Schiedel (3), Anja Brauchle (1), Anja Henne (2), Hedi Hegedüs (1).

Männer-Landesliga: SG Aulendorf – SF Schwendi 9:5 – Gegen den Tabellenzweiten feierte Aulendorf nach starker Leistung einen Sieg, in der Hinrunde hatte die SGA noch mit 7:9 verloren. Die Doppelsiege von Henne/Feifel und Müller/Müller gaben Aulendorf von Beginn an Sicherheit. Das starke vordere Paarkreuz der Schwendier legte danach allerdings zum 3:2 vor. Lukas Müller mit einer starken Leistung und Nico Arnegger (3:0) stellten dann auf 4:3. Der kampfstarke Marius Müller (3:1) und der nach einer Verletzung zurückgekehrte Manuel Mayer erhöhten auf 6:3 nach der ersten Runde. Kai Feifel musste sich trotz harter Gegenwehr geschlagen geben, Florian Henne dagegen spielte groß auf und brachte dem Spitzenspieler der Gäste beim 3:2-Sieg die erste Saisonniederlage bei. Nico Arnegger musste zwar noch seinem Gegner gratulieren, der stark aufspielende Lukas Müller erhöhte jedoch auf 8:5. Marius Müller holte bei seinem 3:0-Sieg den umjubelten Siegpunkt.

Frauen-Landesklasse: SG Aulendorf II – SF Schwendi 8:2 – Gegen den Tabellenletzten Schwendi gab es für Aulendorf den ersten Sieg der Rückrunde. Petra Kowal und Natalie Blaser gewannen das erste Doppel. Christina Bitz und Hannah Längin unterlagen knapp. Drei Einzel gingen an die SGA, lediglich Petra Kowal musste ihrer Gegnerin gratulieren. Danach ließ Aulendorf den Gästen keine Chance mehr. SGA: Hannah Längin (2), Natalie Blaser (2), Petra Kowal (1), Christina Bitz (2), Blaser/Kowal.

Männer-Bezirksklasse: SG Aulendorf II – SV Baindt 9:3 – SGA: Reiner Melk (2), Peter Feifel, Donato Petrino (2), Gerhard Gußmann, Paolo Petrino.