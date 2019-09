SGA nimmt neue Angebote ins Programm auf

Autofahrer haben es seit Wochen und Monaten schwerer als gewöhnlich, durch die Wangener Kernstadt zu kommen. Grund sind zahlreiche Baustellen. In dieser Woche sind zwei weitere hinzu gekommen, die jüngste am Donnerstag – und mit der Zeppelinstraße an einem besonders neuralgischen Punkt. Sie ist Teil einer Art baustellentechnischer Kettenreaktion, dürfte aber nicht von allzu langer Dauer sein.

An Beeinträchtigungen in der Lindauer Straße hat sich in den vergangenen Monaten wohl jeder gewöhnt.