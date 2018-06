SGA-Nachwuchs kürt sich zum Kreismeister

Bei der Tischtennismeisterschaft des Sportkreises Bodensee in Langenargen sind zwölf Nachwuchskräfte der SG Aulendorf gestartet. Anja Egeler, Isabelle Thierer und Benedikt Schmotz wurden Kreismeister. Obwohl die SGA den meisten Spitzenkräften eine Pause gönnte, stellte der Verein mit am meisten Teilnehmer.

Einzel: Im jüngsten Jahrgang (U11) erkämpfte sich Kim Thaler in ihrem ersten Turnier auf Anhieb Platz zwei und zeigte dabei laut Mitteilung der SGA deutlich, dass mit ihr in Zukunft zu rechnen ist. Während Nadine Blaser (U12) in der Spitzengruppe erwartet wurde, was sie mit Platz zwei bestätigte, überraschte Karolina Harsch (U12) bei ihrem ersten Turnier mit der Silbermedaille. Während Isabelle Thierer (U13) ganz souverän Platz eins holte, war der U-15-Jahrgang fest in Aulendorfer Hand. Dort holte sich Anja Egeler den Titel, während bei den U-14-Junioren Sarah Huber auf Platz zwei landete, einen Rang vor ihrer Schwester Annika Huber.

Bei den Jungen des Jahrgangs U13 zeigten sowohl Benedikt Schmotz als auch Marvin Kösler von der SGA eine starke Vorstellung. Beide marschierten ohne Satzverlust ins Endspiel, in dem Schmotz mit 3:0 das bessere Ende für sich hatte. Sören Laichinger (U14) belohnte seine zuletzt gemachten Fortschritte mit einem Einzelsieg, während Paolo Petrino sich als 14-Jähriger bei den U-18-Junioren versuchte, um Wettkampftraining auf hohem Niveau zu erhalten. Er schied zwar mit 1:2 in der Gruppe aus, hatte sein Ziel aber dennoch erreicht.

Doppel: Anja Egeler/Isabelle Thierer mussten sich bei den U-14-Juniorinnen mächtig strecken, bis sie durch zwei 3:2-Siege den Kreismeistertitel innehatten. Marvin Kösler/Benedikt Schmotz (U14) mussten sich nur dem topgesetzten Doppel beugen und wurden Vizemeister, ebenso wie Paolo Petrino bei den U-18-Junioren mit seinem Partner Sebastian Dachs von der TG Bad Waldsee. Abgerundet wurde der Erfolg bei den U12 von Nadine Blaser/Kim Thaler, die sich den dritten Platz sicherten, ebenso wie Sarah und Annika Huber bei den U-14-Juniorinnen.