SGA-Mädchen schaffen die Qualifikation

Nichts für schwache Nerven ist die Qualifikation zur Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft im Tischtennis in Kißlegg gewesen. Bei den U-15-Mädchen schaffte es die SG Aulendorf zur Württembergischen Meisterschaft, Aulendorfs U-15-Junioren dagegen scheiterten an Deuchelried und Kißlegg.

Bei den Mädchen hatte Deuchelried gegen Kißlegg, das ohne seine erkrankte Spitzenspielerin auskommen musste, bereits 6:0 gewonnen, als die SG Aulendorf in der Halle eintraf. Zu Beginn der Doppel waren die Aulendorfer noch nervös und verloren beide Doppel. In den Einzeln schien die Belastung für Anja Egeler und Natalie Blaser zu groß zu sein. Egeler verlor, während sich Blaser mit viel Mühe durchbiss. Nadine Blaser fand ebenfalls nicht zu ihrem Spiel und verlor klar, sodass es 4:1 für Deuchelried stand. Die SGA schien verloren zu haben, aber Isabelle Thierer gewann ihr Spiel mit 3:0, und es ging ein Ruck durch die Mannschaft. Dann kam auch das Selbstvertrauen zurück. Natalie Blaser in einem sehenswerten Spiel (3:0) und Anja Egeler behielten die Oberhand. Nun war Aulendorf wieder in Schlagweite, jedoch musste Thierer in ihrem zweiten Spiel die Stärke der Gegnerin anerkennen und unterlag mit 1:3. Nun lag es an der Jüngsten im SGA-Team. Mit einer konzentrieren und mutigen Vorstellung gelang Nadine Blaser ein 3:0-Sieg. Beim Stand von 5:5 begann das Rechnen – die Sätze mussten entscheiden. Dank drei mehr gewonnener Sätze setzte sich Aulendorf mit 19:16 durch.

Jedoch war nur verhaltener Jubel angebracht, da die SGA nun Kißlegg mit 6:0 schlagen musste und höchstens vier Sätze abgeben durfte. Spannung pur, aber die Aulendorfer Spielerinnen zeigten nun den notwendigen Willen und fegten den Gegner mit 6:0 und 18:0 Sätzen von der Platte. Danach durfte sich die SGA ausgelassen über die Qualifikation freuen.

Bei den Jungs der SGA lief es dagegen nicht ganz so gut. Sie waren mit Außenseiterchancen gestartet, doch ihnen gelang bei der 2:6-Niederlage gegen Deuchelried genauso wenig wie beim 1:6 gegen Kißlegg. Aulendorf war von seiner Bestleistung weit entfernt und musste den Gegnern gratulieren. Dennoch nimmt die SGA laut Mitteilung viel an Erfahrung aus den Spielen mit. SGA: Paolo Petrino, Daniel Jurow, Marvin Kösler, Benedikt Schmotz.