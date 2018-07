SGA-Mädchen feiern Vizemeisterschaft

Ein Mammutprogramm hat der Tischtennis-Nachwuchs der SG Aulendorf in der abgelaufenen Saison abgeliefert. Herausragend in der abgelaufenen Saison war die Vizemeisterschaft der Mädchen in der höchsten Jugendklasse in Württemberg.

Mädchen 1 Verbandsklasse Süd: Einen hervorragenden zweiten Platz in der Verbandsklasse Süd belegte die erste Mädchenmannschaft um die Stammspielerinnen Hedi Hegedüs, Natalie Blaser, Anja Egeler und Ronja Armbruster. Alle Spielerinnen konnten über den gesamten Saisonverlauf positive Einzel- und Doppelbilanzen aufweisen. Mit nur drei Minuspunkten blieben sie nur hinter dem überlegenen Team aus Untergröningen.

Mädchen 2 Landesliga Gr. 4: Mit einem Schlussspurt konnte die zweite Mannschaft den Abstiegsrang verlassen und den sechsten Rang in der Abschlusstabelle belegen.

Mädchen 3 Bezirksliga: Nach dem Aufstieg in der Vorrunde erreichte das Team den dritten Platz in der Bezirksliga.

Jungen 1 Landesklasse Gr. 8: In der Landesklasse belegte die erste Jungenmannschaft den dritten Platz.

Jungen 2 Bezirksliga: Den vierten Platz belegte die „Zweite“ in der Bezirksliga.

Jungen 3 Kreisliga A: Knapp am Aufstiegsrang zwei vorbei, könnte das Fazit der dritten Jungenmannschaft lauten. Am Ende fehlte nur ein Punkt, um als Zweiter in die Bezirksklasse aufzusteigen.

Jungen 4 Kreisliga B: Turnierluft durften die Spieler der vierten Mannschaft in der Kreisliga B schnuppern. Ein Sieg konnte zwar nicht eingefahren werden, die Spieler konnten dennoch wichtige Erfahrungen.