SGA kritisiert Kosten für die Nutzung der städtischen Hallen

Bei der Delegierten- und Mitgliederversammlung der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) hat der Gesamtvorsitzende Gerald Staudenmeir über die Entwicklung des Vereins im vergangenen Geschäftsjahr berichtet. Dabei ging er insbesondere auf die Zusammenhänge rund um die verschiedenen Abteilungen, Zweigvereine und deren Mitglieder ein. Weiterer Schwerpunkt war der Bericht über die Kontakte mit dem Württembergischen Landessportbund, den Sportkreis- und Verbandsebenen sowie der Stadtverwaltung Aulendorf.

„Erfreulicherweise kann auch für das Jahr 2012 von steigenden Mitgliederzahlen berichtet werden, darunter 824 Kinder und Jugendliche“, schreibt Barbara Gruber in einer Pressemitteilung. Insgesamt engagieren sich neben 53 lizenzierten Fach-Übungsleiterinnen, -Übungsleiter- und Trainern weitere 50 ehrenamtliche Kräfte in der täglichen Betreuung der Sport- und Übungsgruppen.

Im Zusammenhang mit der Finanzsicherung des Vereins ging Staudenmeir auf die Problematik der Gebührenpflicht für die Nutzung städtischer Sporthallen und Gebäude ein. „Es ist toll, dass die Stadt 15000 Euro an Jugendförderung an die Aulendorfer Vereine ausschüttet“, sagt Staudenmeir der SZ. Doch im Fall der SGA gingen rund 7000 Euro der rund 9000 Euro, die die SGA an Jugendförderung erhalte, zurück an die Stadt für die Hallennutzung. „Es ist für uns eine schwierige Situation“, sagt er. Die Abteilungen Tennis und Wintersport verursachen keine Hallenkosten und können daher die Jugendförderung 1:1 nutzen. „Von den vier Abteilungen, die die Hallen nutzen, sind drei Abteilungen wegen der Hallenkosten in die roten Zahlen gerutscht und müssen sehen wo das Geld herkommt“, sagt Staudenmeir. Teilweise hätten die Abteilungen daher die Eltern der Kinder und Jugendlichen um zusätzliche Beiträge gebeten. „Dass die Erwachsenen für die Hallennutzung bezahlen ist kein Thema und akzeptiert“, sagt Staudenmeir. Aber bei Kindern und Jugendlichen würde er sich eine andere Regelung wünschen. Dennoch dankte Staudenmeir Bürgermeister Matthias Burth und den Stadtverantwortlichen, da nur mit Hilfe der städtischen Jugendförderung diese umfangreiche Kinder- und Jugendbetreuung der SGA überhaupt geleistet werden kann.

„Neben ihrem regulären Übungsbetrieb bieten die SGA-Abteilungen nun bereits seit gut einem Jahrzehnt eine Reihe Kooperationsangebote mit Aulendorfer Schulen in unterschiedlichsten Bereichen an“, berichtet Gruber. Hier können Schülerinnen und Schüler, die keinem Verein angehören ein ganzes Jahr lang unentgeltlich SGA-Übungsangebote wahrnehmen. „Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Kooperation Sportgemeinschaft Aulendorf und Grundschule“, so Gruber.

Gesamtjugendleiter Max Baier stellte die Arbeit der SGA-Jugenden vor. Anschließend berichteten die Abteilungsleiter und Zweigvereinsvorstände der zehn integrierten SGA-Sportarten in ihren Jahresrückblicken von einer wahren Fülle an regionalen wie überregionalen Einzel- und Mannschaftserfolgen. „Aber ebenso beeindruckend ist die mannigfachen Aktionen im Breitensportbereich, beim Gesundheitssport sowie den beiden Reha-Sportrichtungen“, so Gruber.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Matthias Burth lobend auf das vielfältige Angebot der SGA-Sportarten ein. Besondere Würdigung galt der geleisteten, immensen Kinder- und Jugendbetreuung der Sportgemeinschaft Aulendorf, die als größter städtischer Betreuungsfaktor im Nachwuchsbereich angesehen werden kann. Ähnliches gilt für die SGA-Gesamtorganisation der Aulendorfer Sporthallen und Sportplätze.

Gesamtkassier Robert Rothmund stellte für 2012 Gesamtumsätze im Viertel-Millionenbereich vor. „Trotz einiger Renovierungsarbeiten am SGA-Sportheim konnte ein positives Endergebnis vorgelegt werden“, schreibt Gruber.

Der Gesamtvorstand wurde anschließend einstimmig entlastet. Gerald Staudenmeir dankte abschließend allen Spendern und Sponsoren, ohne die 2012 das vielfältige Betreuungsangebot der Sportgemeinschaft Aulendorf nicht möglich gewesen wäre. Die nächstjährige Delegierten- und Mitgliederversammlung findet am 4. April 2014 statt mit Wahlen zum SGA-Gesamtvorstand..