SGA Herren gewinnen den Bezirkspokal

Am letzten Samstag im April richtete die SG Aulendorf das Pokal-Final-Four für den Tischtennisbezirk Allgäu/Bodensee aus. Die jeweils besten vier Teams in den jeweiligen Leistungsklassen trafen sich in der Schulsporthalle, um die Meister zu ermitteln. Herren I konnten den Heimvorteil nutzen und erstmals in der Vereinsgeschichte den Bezirkspokal bei Herren 1 gewinnen, während die Damen 1 und die Jungen 1 im Endspiel unterlagen und Vizepokalsieger wurden.

Bezirkspokal I Herren: Im Halbfinale traf man auf den Landesklassenvertreter TV Langenargen I und konnte durch einen 4:2 Erfolg gegen die schwer zu bespielenden Gegner ins Endspiel einziehen. Hier traf man auf den Landesligisten TSG Ailingen I. Mit einem denkbar knappen 4:3 Erfolg krönten die Männer ihren starken Auftritt. Trotz eines Auftakterfolges von Jannik Schmid lag man nach den Niederlagen von Nico Arnegger und Marius Müller mit 1:2 hinten. Das Doppel konnte den Ausgleich schaffen, jedoch konterte Ailingen zum 2:3. Eine weitere Niederlage hätte das Aus bedeutet, jedoch zeigten Marius Müller (3:0) und Nico Arnegger (3:1) Nervenstärke sowie Können und vollendeten den Triumpf.

Bezirkspokal I Damen: Im Halbfinale konnten die Damen mit einem 4:2 Sieg über den SV Wolpertswende ins Finale einziehen, wo dann der Verbandsoberligist SV Deuchelried eine Nummer zu groß war und man sich klar mit 0:4 geschlagen geben musste. Dennoch ein wirklicher Achtungserfolg der SGA-Damen. Es spielten Natalie und Nadine Blaser und Ronja Armbruster.

Bezirkspokal II Jungen: Die Jungs trafen auf die TSG Ailingen und mussten sich klar bei nur einem Satzgewinn mit 4:0 dem starken Gegner beugen. Es spielten Kevin Rapsch, Maximilian Köhler und Marcel Maier.