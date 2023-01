SGA Gemischte – TSG Bad Wurzach 2:4

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch die Gemischte der SG Aulendorf spielte am 8. Januar das Derby gegen die TSG Bad Wurzach. Im ersten Durchgang spielten Monika Schäfer und der Neuzugang Sabrina Volodka. Sowohl Schäfer, als auch Volodka mussten sich jedoch gegen starke Gegner geschlagen geben. Schäfer gab ihren Punkt mit 454 zu 547 Holz ab und Volodka mit 468 zu 527 Holz. Zum Schluss gingen Jens Knobloch und Gudrun Gauß auf die Bahnen. Beide konnten sich klar gegen die Gegner der TSG durchsetzen. Knobloch (512) und Gauß (496) machten ihre Punkte. Das Spiel endete trotzdem 2 zu 4 in Punkten und 1930 zu 2020 in Holz zu Gunsten der TSG. Foto: Stefanie Knobloch