SGA-Damen besiegen Ailingen deutlich

Die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf sind nach dem Erfolg in Ailingen Herbstmeister in der Bezirksliga. Auch die SGA-Herren gewannen ihre Auswärtspartie in der Bezirksliga. Einen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft machten auch die Aulendorfer Jungen.

Frauen-Bezirksliga: TSG Ailingen – SG Aulendorf 2:8 – Durch den klaren Sieg beim Tabellenzweiten in Ailingen haben die Aulendorfer Damen die Herbstmeisterschaft gefeiert. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt, doch die Aulendorfer setzten die junge Spielerin Hannah Längin ein, die überzeugen konnte. Ein wichtiger Schritt zum Sieg war die 2:0-Führung nach den Doppeln, Brauchle/Längin entschieden dabei ein sehr enges Spiel für sich. Im vorderen Paarkreuz gab Aulendorf zuerst einen Punkt ab, führte trotzdem nach der ersten Runde der Einzel mit 5:1. Wiederum gegen die gegnerische Topspielerin zog die SGA zwar den Kürzeren, bei dem blieb es allerdings und Aulendorf gewann nach sehr guter Leistung etwas überraschend in dieser Höhe beim Aufstiegsmitfavoriten. Mit einem Sieg vor den Verfolgern steht die SGA nun in guter Ausgangslage für den Aufstieg in der Rückrunde. Es punkteten: Trompeter/Henne, Brauchle/Längin, Isabella Trompeter, Brauchle, Henne (2), Längin (2).

Klarer Sieg in Ochsenhausen

Männer-Bezirksliga: TTF Liebherr Ochsenhausen II – SG Aulendorf 1:9 – Gegen die abstiegsbedrohten Ochsenhausener sahen die Zuschauer eine gute Leistung der Aulendorfer Herren I, die ihre Ausgeglichenheit und Konstanz zeigen konnten. Gegen teilweise gute Einzelspieler war ein Sieg nie in Gefahr. Der Grundstein des Aulendorfer Sieges wurde mit der 3:0-Führung in den Doppeln gelegt, folgend hatte die SGA keine Probleme, den Sieg gegen die Ochsenhausener, die ohne ihren Topspieler antraten, einzufahren. Die erste Aulendorfer Herrenmannschaft beendete die Hinrunde nach dem 9:1-Erfolg auf Platz zwei. Es punkteten: Feifel/Henne, Müller/Petrino, Mayer/Arnegger, Feifel (2), Henne, Müller, Arnegger, Petrino.

Männer-Kreisliga B: SVW Weingarten II – SG Aulendorf IV 9:4 – Eine unglückliche Niederlage für Aulendorf IV, die die Träume auf die Herbstmeisterschaft zerplatzen ließ. Es punkteten: Bitz/Zähnle, Jurow/Merk, Jurow, Merk.

Frauen-Bezirksklasse: SG Aulendorf II – SV Deuchelried II 8:0 – Da die Gäste aus Deuchelried ihre Mannschaftsaufstellung falsch angaben, wurde die Partie am grünen Tisch mit 8:0 für die Aulendorferinnen gewertet. Das ursprüngliche Ergebnis war ein 8:4-Erfolg. Es traten an: S. Müller, Kowal, B. Müller, Bitz.

Männer-Kreisklasse C: SG Aulendorf V – TTV Wolpertswende II 5:9 – Es punkteten: Braun/Scheibenstock, Madlener (2) , Braun, Scheibenstock.

Frauen-Kreisliga: SG Aulendorf III – TTF 81 Schomburg II 8:1 – Deutlicher Sieg für die dritte Damenmannschaft. Es punkteten: Kastner/Blaser, Kastner (2), Blaser (2), Dutzki (2), Müller.

Gerechtes Unentschieden

Jungen-Bezirksklasse: SG Aulendorf – TV Isny 5:5 – Mit diesem Unentschieden machten die Jungs der SGA einen großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft. Ein optimaler Start wurde knapp verpasst, da Petrino/Wagner zwar gewannen, aber Schumacher/Kösler sich knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. Da sich die Mannschaften nun in jedem Paarkreuz die Punkte teilten, stand am Ende ein gerechtes Unentschieden zu Buche. Paolo Petrino, Michael Wagner, Robin Schumacher und Marvin Kösler gaben ihr Bestes und brennen nun auf die letzte Partie gegen Scheidegg.

Mädchen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – TSV Untergröningen 1:6 – Die Aulendorfer Mädels wehrten sich nach Kräften, dennoch musste die SGA gegen Untergröningen eine klare 1:6-Niederlage hinnehmen. Unter anderem gingen alle drei Fünfsatzspiele an den Gast von der Ostalb. So geht Aulendorf auf Platz acht und damit auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause. Den Ehrenpunkt holten Blaser/Armbruster.