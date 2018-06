SGA baut neue Geschäftsstelle

Die Sportgemeinschaft 1900 Aulendorf (SGA) hat bei ihrer Delegierten- und Mitgliederversammlung mit den anwesenden Mitgliedern auf das ereignisreiche Jahr 2014 zurückgeblickt.

Gesamtvereinsvorsitzender Max Baier berichtete über die fortgeschrittenen Umbaumaßnahmen in der Stadiongaststätte, deren Fertigstellung noch in diesem Jahr vorgesehen ist, wie der Verein mitteilt. Unter anderem ist beabsichtigt, dort die neue Geschäftsstelle der SGA mit unterzubringen. Weiter sprach Baier von einer „gelungenen und teilweise langjährigen Kooperationen mit der Stadt Aulendorf und dem Württembergischen Landessportbund“, wie es in der Meldung weiter heißt. Auch sprach Baier die Jugendförderung der Stadt Aulendorf an, von der die SGA für 2013 rund 60 Prozent der Gesamtförderung erhalten hat, was die Leistung der SGA für die Aulendorfer Bürger unterstreiche.

SGA leistet Jugendarbeit

Dies bestätigte auch Bürgermeister Matthias Burth, der die Jugendarbeit der SGA „unbezahlbar“ für die Stadt nannte und die SGA-Ehrenamtlichen damit zu den größten Trägern der Jugendhilfe in der Stadt zählt. Er wies weiter auf das stattfindende integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Aulendorf hin und erläuterte einige für den Sport wichtige Zahlen.

Die weiteren Berichte von Eric Buraty (Jugendleiter) und Robert Rothmund (Kassier) zeigten den guten Stand des Vereins. Sie wiesen jedoch auch auf Punkte hin, bei denen für die Zukunft noch Verbesserungspotential besteht, um die Arbeit der SGA für ihre Mitglieder noch besser zu gestalten.

Werner Müller übernahm die Entlastung des Vorstandsgremiums und sprach seine Freude darüber aus, dass der Verein trotz eines Vorstandwechsels im vergangenen Jahr eine vollständige Vorstandschaft hat und mit Max Baier einen sehr jungen Vorsitzenden, mit dem die vielen Aufgaben der kommenden Jahre gemeistert werden könnten.

Baier lud die Mitglieder anschließend zu einem Rundgang durch den Bauabschnitt „Geschäftsstelle“ ein und beendete die Versammlung mit Ausblick auf das kommende Jahr.