SGA Abschlussfahrt 2021

Die Saisonabschlussfahrt der SGA-Radgruppe durch die abgeernteten Felder zum Sommerferienende startete am Sonntag früh in Aulendorf in 3 Gruppen. Friedl mit der 3-Köpfigen E-Bike Tour war 66 km zum Illmensee unterwegs. Werner Müller führte die 78 km-Tour mit 7 Teilnehmer an, eine Kombination von Bahn- und Radfahrt über Wolfegg, dann nach Wangen, Neuravensburg, Degersee, um nach einer Mittagspause weiter zum Bodensee, Kressbronn, Langenargen, Eriskirch und Kehlen zu radeln, bevor die Rückfahrt mit dem Zug anstand. Die dritte und zahlenmäßig größte Gruppe mit 16 Teilnehmern, darunter 3 Frauen, fuhren bis zu 125 km mit durchschnittlich 25 km/h über Reute, Gwigg und Molpertshaus zum Rohrsee. Nach Bad Wurzach wurde bei der Bäckerei in Diepoldshofen eine Kaffeepause eingelegt. Über Leutkirch und Urlau ging es am Badsee vorbei zur Siggener Höhe. Das Allgäu mit seinen Höhen nahe Isny war erreicht. Inzwischen hatte sich auch die Sonne hervorgewagt, sodass eine gemütliche Mittagspause im Biergarten beim „Ochsen“ in Ratzenried möglich war. Bevor die nächsten Anstiege anstanden ging es erstmal zwei Kilometer flott hinunter zum Hofgut Dürren. Von dort weiter über Sommersried zum Zeppelindenkmal und nach Röthenbach. Nach Wolfegg waren es die letzten Kilometer in rund 5 Stunden Fahrzeit bei 1058 Höhenmeter bis Aulendorf der Abschlussfahrt. Am Abend wurde im Aulendorfer „Rad“, wo sich alle Gruppen wieder trafen, nochmal alles gründlich besprochen.