SG Aulendorf zeigt Ausstellung über 100 Jahre Fußball

Die SG Aulendorf Fußball 1920 feiert im Jahr 2020 ihren 100. Geburtstag. Eigentlich war über das gesamte Jahr einiges an Jubiläumsveranstaltungen geplant, die coronabedingt jedoch nicht stattfinden konnten. Nun findet ab Donnerstag, 15. Oktober, eine große Ausstellung im Schloss statt. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen wurden bekanntlich bereits auf das nächste Jahr verschoben.

Unter anderem sollten in diesem Jahr über das ganze Jahr verteilt verschiedene Jugendturniere stattfinden. Am 4. Juli war der große Ehrenabend mit rund 450 Ehrengästen geplant, teilt der Verein mit. Am 19. Juli war dann im Stadtzentrum ein Schau- und Spielsonntag vorgesehen. Im September sollte ein Spiel der Deutschen Bundeswehr Nationalmannschaft gegen die SG Aulendorf stattfinden, um nur einige Beispiele der Planungen zu nennen,

„Leider musste bisher wegen der Corona-Pandemie alles verschoben werden. Da es wohl in absehbarer Zeit keine Veränderungen der Situation geben wird, hat die Vereinsführung nun beschlossen, zumindest in diesem Jahr noch die große Ausstellung im Rathaus zu zeigen“, teilt der Verein nun mit.

Die feierliche Eröffnung zur Ausstellung der Geschichte der SG Aulendorf Fußball ist nach Angaben des Vereins am 15. November um 11.30 Uhr im Schloss. „Diese Ausstellung zeigt bildlich auf Ausstellungsfahnen die Geschichte in 100 Jahren Fußball in Aulendorf. Parallel dazu wird auch eine gebundene Broschüre mit der Geschichte erscheinen. Diese Broschüre wird auch in verschiedenen Geschäften und bei diversen veranstaltungen zum Kauf angeboten werden“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins zur Ausstellung,

Mit diesem abgespeckten Programm habe die SG Aulendorf Fußball die Möglichkeit, ihr Jubiläum doch noch im Geburtstagsjahr 2020 etwas zu feiern – und vor allem die Gelegenheit, die 100-jährige Geschichte zu würdigen.