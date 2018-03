SG Aulendorf sichert sich Platz zwei

Die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf haben in der Verbandsklasse gegen Meister SSV Reutlingen klar den Kürzeren gezogen. Die Mädchen der SGA haben sich derweil die Vizmeisterschaft in der Verbandsklasse gesichert.

Frauen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – SSV Reutlingen 2:8 – Der TTC Reutlingen zeigte als souveräner Tabellenführer in der Schulsporthalle seine Klasse. Im Doppel gewannen Henne/Hegedüs mit 3:2, Brauchle/Blaser verloren. Mit einer tollen Leistung von Jugendspielerin Natalie Blaser gegen Hang Dang und einem 3:2-Sieg stand es zwischenzeitlich 2:4. Die restlichen Partien gingen aber alle teils deutlich an den Favoriten, bevor Natalie Blaser trotz starker Leistung mit dem 2:3 den Endstand von 2:8 zulassen musste. Der Aufsteiger Aulendorf belegt dennoch Platz vier und möchte diesen bis zum Schluss verteidigen. SGA: Anja Brauchle, Anja Henne, Hedi Hegedüs und Natalie Blaser.

Landesklasse: SG Aulendorf II – SF Urlau 7:7 – Einen spannenden Kampf lieferte sich Aulendorf II gegen den Tabellensechsten Urlau, der noch um sein Ziel Klassenerhalt kämpft. Nach dem Doppelsieg von N. Blaser/B. Müller arbeitete sich die SGA durch die Siege von Natalie Blaser und Christina Bitz eine 3:2-Führung heraus. Urlau konterte zum 5:3, ehe Christina Bitz und Bärbel Müller für das 5:5 sorgten. Natalie Blaser und Rebecca Kowal spielten noch eine 7:6-Führung heraus, Bärbel Müller musste jedoch den Punkt zum Unentschieden zulassen. Der Punkt bedeutete für den Aufsteiger aber den vorzeitigen Klassenerhalt.

Mädchen-Verbandsklasse: SG Aulendorf – SV Deuchelried 6:1 – Deutlicher Sieg gegen den Tabellendritten, der der SG Aulendorf Platz zwei sichert. Die Fünfsatz-Siege von Hedi Hegedüs (2) und Natalie Blaser im vorderen Paarkreuz brachten den Erfolg für die SGA. Auch Anja Egeler und Ronja Armbruster punkteten in ihren Einzelpartien. Durch diesen Sieg sicherten sich die Aulendorferinnen bereits am vorletzten Spieltag die Vizemeisterschaft. Am letzten Spieltag will die SGA noch versuchen, den souveränen Tabellenführer aus Untergröningen zu ärgern.