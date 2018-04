SG Aulendorf ringt dem Meister einen Punkt ab

Die Tischtennisspieler der SG Aulendorf haben in der Landesliga gegen den Meister TTF Altshausen II ein überraschendes Unentschieden geschafft. Die SGA-Spielerinnen mussten sich dem Vizemeister SV Amtzell II in der Verbandsklasse klar geschlagen geben.

Frauen-Verbandsklasse: SV Amtzell – SG Aulendorf 8:1 – Bereits der Start ging völlig daneben, Aulendorf musste beide Doppel durch Schiedel/Brauchle und Henne/Hegedüs mit jeweils 0:3 abgeben. Als vorne Laura Schiedel und Anja Brauchle unterlagen, war der Widerstand der SGA schon beinahe erlahmt. Hedi Hegedüs verkürzte mit einem 3:1-Sieg auf 1:4, als dann jedoch Anja Henne mit 2:3 verlor, gingen die restlichen Partien von Laura Schiedel, Anja Brauchle und Anja Henne an die nun völlig befreit aufspielenden Gastgeber. Amtzell II hat sich mit dieser Leistung sogar noch auf den Relegationsplatz katapultiert, da die Konkurrenz unerwartet schwächelte. Die SGA-Spielerinnen können als Fünfter auf eine gelungene Runde mit 14:14 Punkten blicken.

Männer-Landesliga: SG Aulendorf – TTF Altshausen II 8:8 – In einem emotional geführten Match gegen den souveränen Meister und Aufsteiger TTF Altshausen II wollte Aulendorf auf Augenhöhe agieren, was der SGA beim 8:8 phasenweise auch gelang. Feifel/Henne gewannen das Doppel klar mit 3:0, Müller/Müller siegten mit 3:2. Arnegger/Mayer fehlten nur zwei Punkte beim 2:3 für einen perfekten Start. Vorne spielten Kai Feifel und Florian Henne groß auf und erhöhten für Aulendorf auf 4:1, ehe bei den TTF der Kampfgeist erwachte. Nach den Niederlagen von Lukas Müller (seine einzige Niederlage in der Rückrunde), Nico Arnegger und Marius Müller lautete der Spielstand nur noch 4:3. Tollen Sport bot Manuel Mayer gegen das Abwehrspiel seines Gegners und erhöhte auf 5:3, Henne puschte sich zum 3:2-Sieg und erhöhte auf 6:3. Kai Feifel (2:3) und Nico Arnegger mussten das 5:6 zulassen, ehe Lukas Müller ein 3:0 folgen ließ. Marius Müller kämpfte beim 2:3 vergeblich, Manuel Mayer rettete durch seinen 3:0-Sieg schon mal das Unentschieden. Im Schlussdoppel glichen Feifel/Henne einen 0:2-Satzrückstand noch aus, verloren dann aber im Endscheidungssatz. Mit einer starken Rückrundenleistung erkämpfte sich Aulendorf noch den fünften Endrang.

Frauen-Landesklasse: TV Langenargen – SG Aulendorf II 0:8 – Klarer Sieg gegen den Absteiger, wodurch Aulendorf die Saison auf Platz vier beendet (16:12 Punkte). SGA: Natalie Blaser, Rebecca Kowal, Petra Kowal, Christina Bitz.