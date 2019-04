SG Aulendorf III setzt starke Serie fort

Der bereits feststehende Meister der Tischtennis-Kreisliga A hat seine Serie von 24 ungeschlagenen Spielen in Baindt fortgesetzt. In Baindt gewann die SG Aulendorf III mit 9:6. Die Aulendorfer Jungs gewannen in der Landesklasse klar.

Kreisliga A: SV Baindt – SG Aulendorf III 6:9 – Nach den Doppeln führte Aulendorf mit 2:1. Uli Weingardt/Daniel Jurow und Berthold Landthaler/Reinhold Rimmele gewannen. Gegen die Nummer eins der Gastgeber waren sowohl Landthaler als auch Weingardt in ihren Einzeln chancenlos. Sein erstes Einzel gewann Weingardt jedoch mit 3:0. Ersatzspielerin Laura Schiedel blieb in ihrem ersten Einzel erfolglos, Fabian Madlener siegte dagegen. Auch Daniel Jurow gewann sein erstes Spiel und sicherte so den 5:4-Zwischenstand. Durch die Siege von Landthaler und Schiedel stand es dann 7:6. Das hintere Paarkreuz um Jurow und Rimmele schloss mit jeweils einem Sieg die Partie zum 9:6 ab. SGA: Weingardt (1), Landthaler (1), Madlener (1), Schiedel (1), Jurow (2), Rimmele (1).

Frauen-Bezirksklasse: TTF Kißlegg II – SG Aulendorf IV 5:5 – Im letzten Auswärtsspiel der Saison machte sich die SG Aulendorf IV auf den Weg zum Tabellenzweiten Kißlegg. Sarah Huber/Nadja Hermann waren im Doppel erfolgreich. Da in der Bezirksklasse das Braunschweiger System gespielt wird, wurden alle Partien ausgespielt. Laura Maucher bezwang ihre Gegnerin mit 3:2. Auch Nadja Hermann war in ihrem Spiel erfolgreich. Beim Zwischenstand von 2:3 drehten die Gastgeberinnen allerdings auf und erzielten drei Siege in Folge. Rebecca Hehle und Nadja Hermann retteten noch das Unentschieden für Aulendorf. SGA: Huber, Maucher (1), Hermann (2), Hehle (1).

Jungen-Landesklasse: TTF Kißlegg II – SG Aulendorf 1:6 – Klarer Auswärtssieg der ersten Jungenmannschaft in Kißlegg. Nur ein Doppel musste die SGA abgeben, alle anderen Partien wurden sicher gewonnen. Daniel Jurow, Benedikt Schmotz, Sören Laichinger und Jakob Gebele holten sich zwei wichtige Punkte im Kampf um die noch in Reichweite liegende Tabellenspitze. Sollte Biberach gegen Ochsenhausen verlieren und die SGA das letzte Spiel gegen Rot gewinnen, wäre Platz eins noch drin.