SG Aulendorf gelingt ein wichtiger Sieg

Mit einem klaren Sieg sind die Tischtennisspielerinnen der SG Aulendorf aus Biberach zurückgekommen. Auch die zweite Herrenmannschaft der SGA gewann ihre Partie. Für Aulendorfs Mädchen gab es einen wichtigen Punktgewinn.

Frauen-Landesklasse: TG Biberach – SG Aulendorf II 3:8 – Ein wichtiger Sieg gelang der zweiten Damenmannschaft gegen das Schlusslicht Biberach. Mit den Doppelsiegen von Rebecca Kowal/Laura Maucher und P. Kowal/Martina Stais startete die SGA stark, doch im vorderen Paarkreuz gab Aulendorf überraschend beide Punkte ab. Laura Maucher glich zum 3:3 aus. Danach waren die Aulendorferinnen richtig im Spiel. Mit fünf Einzelsiegen in Folge gewann Aulendorf die Partie noch deutlich mit 8:3. Einen tollen Einstand lieferte Laura Maucher nach ihrer Tischtennispause und dem Wechsel vom SV Baindt nach Aulendorf: sie blieb ungeschlagen. Auch Martina Stais ersetzte mit ihrem Einzelsieg die beiden Ausfälle von Natalie Blaser und Christina Bitz gut.

Männer-Bezirksklasse: SV Oberteuringen – SG Aulendorf II 4:9 – Doch etwas schwerer als erwartet gestaltete sich das Spiel der SGA II gegen das Tabellenschlusslicht Oberteuringen. Am Ende stand aber ein 9:4-Erfolg. Die starken Doppel der Oberteuringer sorgten gleich zu Beginn für einen 1:2-Rückstand der SGA, da nur Donato Petrino/Reiner Melk erfolgreich waren. Eine Siegesserie mit fünf Einzelerfolgen brachte die SGA dann klar mit 6:2 in Führung. Im Spitzenkampf zog Reiner Melk mit 1:3 den Kürzeren und auch Klaus Merk musste sich überraschend dem routinierten Gegner zum 4:6 geschlagen geben. Dann jedoch setzten drei Erfolge den Schlusspunkt unter die Partie und die Tabellenführung war vorübergehend verteidigt. SGA: Reiner Melk, Donato Petrino (2), Paolo Petrino (2), Günther Kugler und Berthold Landthaler.

Mädchen-Verbandsklasse: TSV Illertissen – SG Aulendorf 5:5 – Einen wichtigen Auswärtspunkt holten die SGA-Mädchen in Illertissen. Denn der TSV Illertissen wurde so auf Distanz gehalten. Natalie und Nadine Blaser verloren das Doppel, Hedi Hegedüs und Anja Egeler gewannen. Im vorderen Paarkreuz siegten Natalie Blaser und Hegedüs, im hinteren Paarkreuz holte Egeler zwei Einzelpunkte. Durch das 5:5 hat Aulendorf Platz zwei in der Tabelle abgesichert, der Abstand zu Platz eins ist allerdings größer geworden. SGA: Hedi Hegedüs, Natalie Blaser, Anja Egeler, Nadine Blaser und Isabelle Thierer.