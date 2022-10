SG Aulendorf Fußball 1920 hat neue Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Fußballer*innen und Vereinsmitglieder*innen, durch Eric Buraty folgte ein kurzer Bericht und Rückblick des Vorstands der letzten Jahre. Bekanntlich musste auch die SG Aulendorf Fußball wegen Corona auf größere Versammlungen in den letzten Jahren verzichten. Der Vorstandsprecher Eric Buraty konnte zusammenfassend von sportlich und finanziell zufriedenstellenden Jahren berichten. Die SGA kam in allen Belangen erstaunlich gut bis jetzt durch die Pandemie und zeigte auch in diesen schwierigen Zeiten viel Engagement und Zusammenhalt. Sportlich ist die Situation bei den Herren, Frauen und in der sehr großen Jugendabteilung insgesamt sehr gut. Wie Egon Madlener (Spielleiter Herren), Richard Butter (Spielleiter Frauen) und Christian Ramsperger (Jugendleiter) in ihren Berichten der Versammlung mitteilten. Dr. Hans-Peter Reck konnte als Vorstand Finanzen ebenfalls, trotz Pandemie, von sehr guten Jahren berichten. Auch bei der AH läuft alles gut laut Dieter Gruber.

Auch die notwendige Satzungsänderung wurde der Versammlung vorgestellt und anschließend beschlossen. Der SGA Gesamtvorsitzende Max Baier schlug danach die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor, welcher durch die Versammlung auch ohne Gegenstimme zugestimmt wurde. In seinem Bericht stellte Baier auch die geplanten baulichen Veränderungen im Stadionbereich, welche durch die Fusion und Aufnahme des ESV Aulendorf nötig werden, vor.

Die Neuwahlen der Vorstandschaft waren durch die hervorragende Vorarbeit der scheidenden Vorstände ebenfalls nur noch reine Formsache. Es wurden in die Vorstandschaft gewählt: Markus Sonntag (Vorstand Sport), Rainer Schuler (Vorstand Liegenschaften), Manuel Maucher (Vorstand Marketing/Sponsoring), Jochen Rauch (Vorstand Finanzen), Christian Ramsperger (Vorstand Jugend) und Richard Butter (Vorstand Frauenfußball).

Danach wurden unter langanhaltendem Applaus und Standing Ovations die Vorstände Sport Eric Buraty und Finanzen Dr. Hans-Peter Reck verabschiedet und bekamen durch den neugewählten Vorstand Sport Markus Sonntag noch ein schönes Geschenk überreicht.

Markus Sonntag bedankte sich zum Abschluss der Versammlung im Namen aller neu gewählten Vorstandsmitglieder für das Vertrauen und beendete eine harmonische Jahreshauptversammlung.