SG Aulendorf feiert nach Krimi die Meisterschaft

In einer erneut von der Corona-Pandemie geprägten Tischtennissaison wollte es der Spielplan, dass zum Abschluss der beschlossenen Halbrunde das letzte und einzige Spiel in der Kreisliga B im neuen Jahr ein Spitzenspiel werden sollte. Die SG Aulendorf als Tabellenführer erwartete den Zweiten TSB Ravensburg. In einem dramatischen Spiel machte die SGA die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt.

Die Aulendorfer Tischtennisspieler mussten laut Mitteilung feststellen, dass die fehlende Wettkampfpraxis nach fast vier Monaten nicht wegzudiskutieren war. Chancenlos und ohne einen Satzgewinn musste die SGA alle drei Doppel abgeben und war ernüchtert. Als auch das vordere Paarkreuz mit nur einem Satzgewinn klar verlor und es 0:5 stand, war die Situation beinahe deprimierend.

Auf den ersten Einzelsieg von Tobias Neher folgten jedoch vier weitere Siege, beim Stand von 5:5 war Aulendorf wieder voll im Geschäft. Insbesondere der Sieg von Sören Laichinger gegen den Spitzenspieler der Gäste sollte zum Big Point werden. Zwei Niederlagen zum 5:7 konterten die Aulendorfer mit drei Siegen zur 8:7-Führung. Blaser/Bitz mussten sich im Schlussdoppel trotz guter Leistung den Ravensburgern geschlagen geben. Das Unentschieden sorgte bei den SGA-Spielern nach einer emotionalen Achterbahnfahrt aber für ausgelassenen Jubel.

Mit 9:3 Punkten feierte Aulendorf die Meisterschaft, lediglich am ersten Spieltag musste sich die SGA geschlagen geben. Auf Platz zwei folgt Ravensburg vor Langenargen.

SGA: Sören Laichinger (1), Natalie Blaser, Tobias Neher, Gerhard Gußmann (2), Ralph Bitz (2) und Jannis Wösle (2).