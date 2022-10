SG Aulendorf Damen I starten mit Sieg in die Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landesklasse Damen TTF Kißlegg I – SG Aulendorf I 2:8 Das erste Spiel der Vorrunde bestritt die erste Damenmannschaft gegen die junge Mannschaft der TTF Kisslegg. Natalie Blaser und Ronja Armbruster musste sich im Doppel gegen die Gegner aus Kißlegg mit 3:0 geschlagen geben, während Maren Bäumler und Nadine Blaser ihr Doppel zum Ausgleich gewannen. Nadine Blaser gewann gegen die Nummer 1 aus Kißlegg mit 3:1, während Natalie Blaser nach einem heiß umkämpften Spiel für die 3:1 Führung sorgte.

Maren Bäumler und Ronja Armbruster konnten anschließend auf 5:1 erhöhen. Während Natalie Blaser auch ihr zweites Spiel mit 3:2 gewann, musste sich Nadine Blaser zum 6:2 geschlagen geben. Maren Bäumler legte souverän mit 3:0 nach, und als auch Ronja Armbruster nach einem 0:2 Rückstand noch mit 3:2 gewann, war der Mannschaftssieg und die Tabellenführung perfekt.

Bezirksliga Herren SG Aulendorf II – TTF Kisslegg I 9:4 Im dritten Spiel der Saison konnte die zweite Herrenmannschaft einen ungefährdeten 9:4 Sieg gegen die TTF Kißlegg einfahren. Nach den Doppeln erarbeiteten sich die Herren der SGA durch Siege von Kösel Munoz/Gebele und Weingardt/Jurow einen 2:1 Vorsprung. In der ersten Einzelrunde konnten sowohl Alberto Kösel Munoz als auch Reiner Melk ihre Einzel für sich entscheiden, während Jakob Gebele und Daniel Jurow nach hart umkämpften Spielen ihren Gegnern gratulieren mussten. Im hinteren Paarkreuz gewannen Donato Petrino und Uli Weingardt ihre Spiele souverän jeweils 3:0. Somit lautete der Spielstand 6:3 für die SGA. In der zweiten Einzelrunde konnte Alberto Kösel Munoz auch seinen zweiten Gegner im Entscheidungssatz besiegen. Jakob Gebele baute die Führung mit einem 3:0 Sieg weiter aus. Nachdem Reiner Melk sein Spiel trotz guter Leistung mit 2:3 verlor, holte Daniel Jurow den Schlusspunkt zum 9:4 Endstand, gleichzeitig verteidigte man die Tabellenführung.

Kreisliga A Herren TTC Tettnang I – SG Aulendorf IV 9:6 Die Vierte fand in der Schulsporthalle in Tettnang nicht zu ihrem Leistungsvermögen und musste am Ende eine etwas enttäuschende Niederlage einstecken. Es punkteten Landtahler/G. Gußmann im Doppel sowie Günther Kugler (1), Berthold Landthaler (2), Thomas Wenzel (1) und Ralph Bitz (1) im Einzel.