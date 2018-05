SG Aulendorf überrascht mit dem Sieg im Pokal

Die SG Aulendorf hat zum zweiten Mal das Pokal-Final-Four für den Jugendbereich sowie für die Frauen und Männer ausgerichtet. Von der SGA waren bei den Mädchen alle drei Mannschaften am Start, dazu die Jungen I und die Frauen. Gespielt wurde mit Dreierteams mit Einzel und Doppel, vier Punkte sind zum Sieg nötig. Für den Ausrichter war es ein extrem erfolgreiches Final-Four.

Bei den Frauen waren die Vorzeichen nicht auf eine Spitzenplatzierung gerichtet, da einige Stammkräfte verhindert waren. Neben der 14-jährigen Hedi Hegedüs aus der ersten Mannschaft spielten noch Jugendspielerin Natalie Blaser (16) und Rebecca Kowal von der zweiten Damenmannschaft. Die jüngste Mannschaft im Feld wollte sich so teuer wie möglich verkaufen. Zu Beginn kam das Losglück ins Spiel: Die SGA zog ein Freilos, da ein Halbfinalist verhindert war. Während sich der SV Deuchelried und die TTF Kißlegg in einem spannenden Match bekämpften, konnte Aulendorf den Wettkampf entspannt verfolgen.

Im Finale gegen Kißlegg lag die SGA mit der gewählten Aufstellung richtig, denn der Start verlief verheißungsvoll. Hedi Hegedüs eröffnete mit einem 3:1-Sieg, Rebecca Kowal verlor mit 0:3. Danach glänzte Natalie Blaser mit einem 3:1-Sieg und erhöhte auf 2:1, während das Doppel Blaser/Kowal den Ausgleich zulassen musste. Als Hegedüs mit einem 3:0-Sieg glänzte, wuchs Blaser über sich hinaus. Nach starken Vorhand- und Rückhandschlägen führte sie 2:0, musste dann das 2:2 zulassen, ehe sie den fünften Satz gewann. Dadurch hatte Aulendorf mit einer starken Leistung überraschend den Pokalsieg errungen.

Bei den Mädchen trafen beide Aulendorfer Teams im Halbfinale aufeinander, in der anderen Partie standen sich der SV Deuchelried und die TTF Kißlegg gegenüber. In beiden Partien setzte sich der Favorit jeweils klar mit 4:0 und 4:1 durch – im Finale traf die SG Aulendorf auf den SV Deuchelried. Hedi Hegedüs und Natalie Blaser verloren zu Beginn, Anja Egeler verkürzte auf 1:2.

Die Vorentscheidung fiel im Doppel, das Hegedüs/Egeler mit 2:3 verloren. Hedi Hegedüs verkürzte noch einmal auf 2:3, nach der Niederlage von Egeler stand Deuchelried aber als Pokalsieger fest. Die SGA II (Nadine Blaser, Isabelle Thierer, Kim Thaler und Annika Huber) besiegte die TTF Kißlegg mit 4:3 und wurde Dritter.

Die Mädchen III der SGA, Sarah Huber, Nadja Hermann und Leni Fink, wollten im Bezirkspokal II unbedingt den Pokal. Kißlegg II wurde mit 4:1 besiegt, im Endspiel setzte sich Aulendorf mit 4:0 gegen die TSG Leutkirch durch.

Knappe Niederlage der Jungs

Im Jungen-Bezirkspokal zog die SG Aulendorf (Paolo Petrino, Daniel Jurow, Benedikt Schmotz) mit einem 4:0 im Derby gegen die TG Bad Waldsee ins Finale ein. Dort ging es gegen die leicht favorisierten TTF Kißlegg. In einem spannenden Endspiel verlor die SGA knapp mit 3:4. Durch die Siege von Paolo Petrino und Daniel Jurow keimte zu Beginn leise Hoffnung auf, jedoch musste Marvin Kösler das 1:2 zulassen. Im Doppel unterlagen Paolo Petrino und Daniel Jurow etwas unglücklich mit 2:3, sodass Kißlegg ausglich. Als Petrino Kißleggs Spitzenspieler klar mit 3:0 schlug, keimte Hoffnung auf, doch Marvin Kösler verlor. Nun lag es an Jurow, für die kleine Sensation zu sorgen. Er kämpfte und gab alles, zwang seinen Gegner auch in den Entscheidungssatz. Der Aulendorfer hatte sogar Matchball, musste dann aber doch seinem Gegner gratulieren. Trotz der Niederlage gegen den Aufsteiger in die Verbandsklasse waren die Aulendorfer zufrieden mit Platz zwei beim Bezirkspokal.