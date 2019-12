Seniorenrat will Zeitzeugenprojekt auflegen

Der Stadtseniorenrat in Aulendorf sucht weiter einen stellvertretenden Vorsitzenden. Dieses Amt konnte bei der jüngsten Hauptversammlung nicht besetzt werden. Dabei hat der Seniorenrat einige Zukunftsideen, die er angehen möchte. Darunter auch eine Art Zeitzeugen-Projekt, das auf den Austausch von jungen und älteren Aulendorfern abzielt.

Wie der Seniorenrat mitteilt, plant er seine Angebote im Hofgartentreff zu erweitern. Nach Möglichkeit im Sechs-Wochen-Rhythmus soll es „Fitness für Senioren“ angeleitet von Gabriele Blaser geben. Vorgeschlagen wurde in der Sitzung laut Pressemitteilung auch ein Tanzprojekt, eventuell gemeinsam mit einer Tanzschule und gemeinsam mit Reute an wechselnden Standorten. „Gemeinsames Singen halten wir für so wichtig, dass wir dazu Musiker suchen, die uns Senioren dabei begleiten“, teilt der Stadtseniorenrat weiter mit.

Bereits in Planung sei ein Gesprächskreis zwischen jungen und alten Aulendorfern nach dem Motto „Junge Aulendorfer fragen, Zeitzeugen antworten“. Dabei kann es nach den Vorstellungen des Seniorenrat beispielsweise um folgende Fragen gehen: Wozu dienten die Häuser der Bahnhofsstraße früher? Was geschah im und mit dem Schloss im vorigen Jahrhundert? Was war die Funktion des Hotel Löwen? Wie erlebten Aulendorfer hier den Krieg und die Nachkriegszeit? Wurde Aulendorf wirklich vom Nationalsozialismus verschont? Wohin ging man früher schwofen?

Änderungen wird es in Sachen Veranstaltungsplanung geben. Vielen möglichen Helfern falle es schwer, eine Aufgabe als langfristige Verpflichtung zu übernehmen. Deshalb werde für 2020 in Vierteljahres-Schritten schritten geplant, die entsprechend quartalsweise erscheinenden Informationsflyer würden dadurch aktueller.

Der Vorstand des Stadtseniorenrat, das sind derzeit der Vorsitzende Franz Erwin Kemper, die kommissarische Schriftführerin Lore Stützle sowie die beiden Beisitzer Gisela Harr und Hartmut Holder. Neu hinzugekommen ist als Pressewart Gerhard Maucher, der diese Funktion bis zu den Neuwahlen im Herbst 2020 übernimmt. Da sich keine Kandidaten dafür fanden, konnten der stellvertretende Vorsitzende, der Schriftführer und weiterer Beisitzer nicht gewählt werden. Die nächste Sitzung des Rats wird nach der Fasnet 2020 stattfinden.

In seiner Sitzung blickte der Rat zudem auf bereits laufende Angebote, etwa die Filmnachmittage jeden zweiten Mittwoch, den nächsten am 18. Dezember im Cineclub, oder die dienstagnachmittäglichen Angebote im Hofgartentreff; zu den Schulungen am Smartphone und Computer sind bislang zwischen 1 und 35 Teilnehmer, sogar extra aus Riedlingen, gekommen. Alle sechs Wochen gibt es Handarbeitsnachmittage, die zukünftig über Stricken und Häkeln hinaus zu Bastelnachmittagen ausgeweitet werden. Und für die Ergebnisse eines Mahlkurses im Sechs-Wochen-Turnus mit Zusatzterminen gibt es laut Seniorenrat das Angebot, sie im Schloss auszustellen.