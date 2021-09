Seniorenclub St. Martin trifft sich wieder

Das Leiterteam des Seniorenclubs St. Martin hat sich entschlossen, noch einmal ein Treffen in einem Gasthaus zu organisieren. Da bisher das Katholische Gemeindehaus nicht zur Verfügung steht, findet das Treffen am Montag, 13. September, um 14 Uhr in der Alten Apotheke statt. Dabei sollen auch alle Geburtstagskinder, die seit dem letzten Treff „ihr Lebensalter angepasst“ haben beehrt werden.

Gerne kann aus der Reihe der Senior/Innen der ein oder andere Beitrag beigesteuert werden; sei es ein Gedicht, eine Geschichte oder ein originelles Erlebnis. Voraussetzung für die Teilnahme sind 3 G: genesen, geimpft oder getestet.