Seniorenclub St. Martin in Aulendorf trifft sich zu Führung

Das Team des Seniorenclubs hat eine Möglichkeit gefunden, unter Einhaltung aller Vorgaben zum Schutz der sogenannten Risikogruppe, zu einem Treffen einzuladen. Wie der Club mitteilt, begrüßt Diakon Willy Schillinger die Senioren am Mittwoch, 15. Juli, um 15 Uhr zu einer ganz speziellen Kirchenführung in der Pfarrkirche St. Martin. „Genau betrachtet“ werden demnach einige wertvolle Besonderheiten der Heimatkirche. Dabei können, wie in den offiziellen Gottesdiensten, die vorgegebenen Plätze eingenommen werden – Mund- und Nasen-Schutz wird beim Betreten der Kirche empfohlen, ebenso wiederum beim Verlassen. Ab 16 Uhr ist laut Mitteilung geplant, im nahe gelegenen Biergarten des Wirtshauses Schalander ein kleines „Sommerfestle“ zu feiern. Er wird nur bei trockener Witterung für den Seniorenclub vorzeitig geöffnet sein. Das Team bittet um eine telefonische Anmeldung bis spätestens Freitag, 10. Juli, unter Telefonnummer 07525 / 911199 bei Waltraud Romer oder unter der Telefonnummer 07525 / 2682 bei Gertrud Weber.