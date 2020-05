Senioren haben auf die Besuche „hingefiebert“

Unter dem Motto „Briefe gegen die Einsamkeit“ hatte die SZ im März zu Beginn der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, Briefe an Senioren in Pflegeheimen zu schreiben oder Bilder zu malen. Die Bewohner der Seniorenheime freuen sich weiterhin über Post. Die Aulendorfer Pflegeeinrichtungen Haus am Schlossplatz und Wohnpark St. Vinzenz freuen sich über Zuschriften: haus-am-schlossplatz@charleston.de und briefe@st-elisabeth-stiftung.de