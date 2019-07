Seminarkurs des Gymnasium Aulendorf präsentieren ihre Arbeiten

Schon seit etlichen Jahren betreut und begleitet Paul Leibinger die Absolventen des Seminarkurses am Gymnasium Aulendorf. Fast ebenso lange drehen sich die Themen um die vielfältige Region Oberschwaben, die aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet wird.

Die dreistündige, wöchentliche Lehrveranstaltung der Jahrgangstufe 1 verlangt den Schülern mit der Seminararbeit, deren Präsentation und einem Kolloquium zwar einiges ab, kann dafür aber auch die Präsentationsprüfung des Abiturs ersetzen. Eine Besonderheit liegt vielleicht auch darin, dass jeder Ort, den die Schüler in ihren Arbeiten behandeln, im Rahmen einer Exkursion zusammen mit dem gesamten Kurs besucht wird.

Das Oberthema des diesjährigen Seminarkurses lautet: „Oberschwaben – Region der Klöster und Schlösser“. Die Präsentationen eröffnete dann Julia Schelkle, die sich mit dem „Campus Galli“ beschäftigt hat und ihre Ausführungen mit dem berühmten St. Galler Klosterplan einleitete. In ihrem detaillierten Vortrag zur Entstehung und dem gegenwärtigen Stand auf dem „Campus Galli“, hielt sie so manches Neue für ihre Zuhörer bereit. Die nächste Präsentation bestritten dann zusammen Alina Nold und Stefanie Wagner, die sich mit dem Kloster Heiligkreuztal und dem Kloster Reute beschäftigt hatten. Im dritten Vortrag präsentierten Kristian Kashnjeti und Samuel Boockmann die Klöster Buxheim sowie Rot an der Rot. Im vierten Vortrag präsentierten Felix Preuß und Adam Leppert über ihre Arbeit über die Schlösser in Tettnang und Aulendorf berichteten.