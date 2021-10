Seminar zu Pressearbeit für Vereine

Die Stadt Aulendorf lädt ihre Vereine zu einem kostenlosen Seminar „Texten für Online- und Printmedien im Verein“ ein. An zwei Abenden (Donnerstag, 18. November, und Donnerstag, 25. November, jeweils von 17 bis 21 Uhr) wird Journalist und Mediencoach Andreas Spengler die Geheimnisse erfolgreicher Pressearbeit im Verein verraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Aulendorf.

Die Inhalte des Seminars reichen von der richtigen Themenwahl, über Schreibtipps bis zur Kunst des Storytellings. Andreas Spengler zeigt die häufigsten Fehler und erklärt praxisnah, wie diese vermieden werden können. Zudem verdeutlicht er, warum Pressemitteilungen nicht immer der richtige Weg sind, um ein Thema in den Medien zu platzieren.

Alle Teilnehmer erhalten einen umfangreichen digitalen Handoutreader. Das Seminar richtet sich an alle, die die Pressearbeit im Verein selbst in die Hand nehmen möchten oder mehr Sicherheit in der Pressearbeit erreichen wollen.

Das Seminar findet im Ratssaal im Schloss Aulendorf statt. Anmeldung bis Freitag, 12. November, bei der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Aulendorf, Cornelia Glaser, unter der Telefonnummer 07525/934113 oder per E-Mail an cornelia.glaser@aulendorf