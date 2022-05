Seltsamer Fall von Vandalismus in Aulendorf

Wer etwas zur Aufklärung des Schilder-Vandalismus beitragen kann, wird gebeten, sich an die Stadtverwaltung zu wenden – entweder unter Telefon 07525 / 934108 oder per E-Mail an

Es sind unscheinbare Schilder: Mit grüner Schrift auf weißem Grund geben sie Fahrradfahrern Hinweise, wie weit Nachbarorte entfernt sind. Doch in Aulendorf werden solche und andere Verkehrsschilder immer wieder zur Zielscheibe von Zerstörungswut. Und das an immer derselben Stelle: in der Bad Waldseer Straße vor der Bahnunterführung Richtung Tiergarten.

Immer wieder machen sich Unbekannte an den Schildern an der Straße Richtung Tiergarten vor der Bahnunterführung zu schaffen. (Foto: Fotos: Stadt Aulendorf)

Stadt setzte Belohnung aus

Um dem Treiben ein Ende zu setzen, hatte sich die Stadtverwaltung Ende April dazu entschlossen, „die Suche nach den Verursachern aktiv anzugehen“. Eine Belohnung in Höhe von 100 Euro versprach sie für Hinweise, die zu den Vandalen führen. Doch bis jetzt hatte diese Strategie nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: Auch nach der städtischen Aktion ging der Vandalismus an dieser Stelle weiter.

Schaden von 500 Euro

Der jüngste Vorfall dieser Art ereignete sich laut Polizeibericht Anfang Mai. Ein Verkehrsschild, genauer gesagt ein Fahrradschild, wurde abgerissen, wobei der Masten abgebrochen wurden. Die Polizei vermutet, dass die Tat nachts geschah. Den Schaden schätzte die Polizei auf 500 Euro.

Serie von Schilder-Zerstörungen

Der Vorfall ist kein Einzelfall, sondern reiht sich ein in eine Serie von Schilder-Zerstörungen an dieser Stelle. Wiederholte Male machten sich Unbekannte am Wegweiser zur Adventure Golf-Anlage sowie an den Fahrradwegweisern zu schaffen. Mal waren die Schilder verbogen, mal beschädigt, mal abgerissen. „Diese Beschädigungen sind sehr ärgerlich, da unnötig Arbeitszeit und hohe Kosten aufgebracht werden müssen“, so die Stadt Aulendorf.

Stadt erstattet Anzeige

Wie zuvor erstattete auch beim jüngsten Fall die Stadt bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. „Wir machen das eigentlich nach jedem Vorfall, wenn nicht klar ist, wer dafür verantwortlich ist“, sagt Tanja Nolte, stellvertretende Hauptamtsleiterin bei der Aulendorfer Stadtverwaltung. Dass im weitläufigen Gebiet der Stadt Schilder umgestoßen, besprüht oder beschädigt werden, komme immer mal wieder vor, berichtet sie. „Aber so extrem war es noch nie.“ Auch dass es immer wieder an derselben Stelle passiere, habe sie noch nie erlebt.

Praktische Gegenmaßnahme

Wer für den Vandalismus verantwortlich ist, ist nach wie vor nicht bekannt. Auch das Versprechen einer Belohnung für Hinweise brachte kein Licht ins Dunkel. „Leider hat sich niemand gemeldet“, berichtet Nolte. Solange unklar ist, wer der oder die Täter sind, behilft sich die Stadt mit ganz praktischen Maßnahmen. „Es ist geplant, dass das neue Schild so hoch gehängt wird, dass niemand mehr dran kommt“, sagt Nolte. Die anderen Schilder, die bereits Zielscheibe von Attacken geworden waren, seien auch höher angebracht worden.