„Segen bringen-Segen sein“: Die Sternsinger sind wieder unterwegs

Für die „Aktion Dreikönigssingen“ haben sich auch in Aulendorf erfreulicherweise wieder viele fleißige Caspars, Melchiors und Balthasars gefunden, die bereit sind, in ihren Weihnachtsferien für den guten Zweck zu sammeln. Landläufig besser bekannt als „Sternsinger“ wird in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ für bedürftige Kinder in dem lateinamerikanischen Land gesammelt. Noch bis Silvester werden insgesamt 33 drei- bis vierköpfige Gruppen der heiligen Weisen aus dem Morgenland in den Straßen unterwegs sein und ihren Leitspruch „Segen bringen-Segen sein“ an die Türrahmen an- und somit in Aulendorfs Häuser hineinbringen. Das Foto zeigt drei Heilige Königinnen aus Aulendorf inklusive Sternträgerinnen (von links): Lina Döbele, Nele Angele, Maja Braun, Amelie Angele, Mara Schenk und Nina Herrmann.Foto: Julia Kramer