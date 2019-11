Sechs Monate lang nichts als Theater

Die Laienspielgruppe Zollenreute spielt an insgesamt 14 Terminen ihr Stück „Castinglust und Rollenfrust“ in der „Spielerei“ der Schlossbrauerei Aulendorf. Premiere der Beziehungskomödie ist am 26. Dezember um

19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf von Dienstag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr, bei Hildegard Pfeiffer, Telefon 07525 / 8297, erhältlich und kosten neun Euro. Infos zu Terminen/Saalöffnung: laienspielgruppe-zollenreute.de. Neue Mitglieder sind in der Gruppe herzlich willkommen.