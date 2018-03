Sechs Jungmusiker bestehen D1-Prüfung mit Bravour

Sechs Jungmusiker des Musikvereins Blönried-Zollenreute haben bei den D1-Prüfungen in Bad Waldsee einen stolzen Notendurchschnitt von 1,5 erreicht. Am Samstag, 24. März, findet zudem das Schülervorspiel des Musikvereins Blönried-Zollenreute in Aulendorf statt.

Wie der Verein mitteilt, ging es bei der D1-Prüfung mit der Theorie los. Hier wurden die Musiker nicht nur in Musiktheorie, sondern auch in Gehörbildung geprüft. In zahlreichen Theoriestunden wurden sie von Ines Sauter auf die Prüfung vorbereitet.

Am vergangenen Samstag ging es dann voller Spannung zur praktischen Prüfung. Hier mussten die Jungmusiker zwei von vier vorbereiteten Stücken und die Tonleiter vorgespielt. Maya Faiß erspielte sich in der praktischen Prüfung die Höchstpunktzahl. Sie erreichte 60 von 60 möglichen Punkten und war somit an diesem Tag die Punktbeste in der praktischen Prüfung. Teilgenommen haben: Johannes Duj (Horn), Maya Faiß (Querflöte), Sarah Hildebrand (Querflöte), Nico Mangelsdorf (Posaune), Tobias Schmid (Posaune) und Karina Strobel (Klarinette).