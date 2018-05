Schwierige Kunststücke auf dem Pferd

Dass der 1. Mai ein Feiertag in Deutschland ist, geht zurück auf das Jahr 1886. Damals begann in den USA am ersten Maitag ein mehrtägiger Generalstreik, um den Achtstundentag durchzusetzen. Heute nutzen viele Arbeitnehmer den Feiertag zu einem Kurz-Urlaub. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel, vor allem für Pferdefreunde und Reiter, ist das Frühlingsfest des Pferdesportvereins Aulendorf auf dem Rochushof in Wallenreute.

Schon vormittags ließen es sich die Wanderer oder Radtourler beim Weißwurstfrühstück gut gehen. Und schnell kamen die Mitglieder unterschiedlicher Reitvereine der Region miteinander ins Gespräch.

Damit es den Kindern nicht langweilig wurde, boten die Vereinsmitglieder an, sie auf die Rücken der Pferde zu setzen und ein paar Runden auf dem Reitplatz zu führen. Ungeduldig zwar, aber artig warteten diese, bis sie endlich einen Reithelm bekamen und sich oben am Voltigiergurt auf dem Pferderücken festhalten konnten.

Die Reithalle war zum Erlebnisspielplatz mit Trampolin und Balancierbalken hergerichtet worden. Kleine und größere Kinder tobten sich hier aus und genossen den Freiraum.

Unaufhörlich füllte sich der Parkplatz mit Autos, Fahrräder standen am Zaun und auch immer mehr Wanderer erreichten den Rochushof, um die Vorführungen der Reit- und Voltigierschule des Vereins zu sehen.

Es war beeindruckend zu erleben, wie selbst die Kleinen mit akrobatischen Übungen ihre Körperspannung und den Bewegungsablauf des Pferdes in Einklang brachten. Egal ob als Blume, als Elefant oder als Cowboys und Indianer, mit Beweglichkeit, Kondition, Rhythmusgefühl, Vertrauen und Mut zeigten die jungen Reiter verschiedenste Übungen auf den Pferden, teilweise alleine, teilweise zu zweit. Bei den Grundübungen wie dem freien Sitz oder der Fahne mussten die Kleinen nicht nur ihre Nervenstärke für ihren öffentlichen Auftritt, sondern auch ihren Gleichgewichtssinn unter Beweis stellen.

Die erfahreneren Reitschüler demonstrierten sogar echtes Turnierniveau und beeindruckten mit Schwung und Eleganz. Viel Beifall erhielten die Voltigierer bei der Demonstration ihres Könnens und hatten somit auch den Schwerpunkt der Vereinsarbeit präsentiert.

Doch auch das Springreiten hat seinen Platz im Pferdesportverein Aulendorf. In einem kleinen Mächtigkeitsspringen zeigten zwei Reiter, worauf es beim Hindernisspringen ankommt. Da hielt manch einer den Atem an, als die Hindernisse immer höher wurden und die Pferde buchstäblich darüber flogen.