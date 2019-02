„Schwäbische Zeitung“ verlost Tickets für die Schwabensause

Schwabensause, so nennen sich die ersten Mundarttage in der Schlossbrauerei Aulendorf vom 21. bis 23. März. Auftreten werden dabei die Kächeles (bereits ausverkauft), Leibssle und Wolfgang Heyer. Gibt es was schöneres, als an mehreren Tagen hintereinander fröhlich schwäbelnde Mundart-Künstler zu erleben, die auf der Bühne der Spielerei in der Aulendorfer Schlossbrauerei ein pointenreiches Feuerwerk aus dialektalen Lachsalven zünden? In den Genuss kommen laut Pressemitteilung der Veranstalter Freunde des Dialekts, des schwäbischen Kabaretts und der Comedy.

Am Freitag, 22. März, philosophiert Leibssle. Über die Entstehung von Württemberg. Die Gefahren im Kreisverkehr. Warum Männer Fleisch essen müssen. Oder was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Was und vor allem wie er das alles erzählt, ist typisch schwäbisch, authentisch und saukomisch.

Leibssle poltert und charmiert, gibt zu und lehnt ab, teilt aus und nimmt ein und lässt sich dabei seine Meinung auch nicht von übertriebener Kenntnis der Sache verhageln. Er weiß: „So lange ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich nicht irren.“

Allein schon die Tatsache, dass sich ein Poetry Slammer dem Dialekt und im Speziellen dem Schwäbischen annimmt, ist eine Rarität. Wie Wolfgang Heyer die schwäbischen Eigenschaften und Sprachbesonderheiten allerdings aufbereitet ist in hohem Maße bemerkenswert. Mal mit hohem Sprachtempo, mal mit kreativem Wortwitz und mal mit heiteren Alltagserlebnissen. Wolfgang Heyer reimt Besucher am Samstag, 23. März, in Extase.