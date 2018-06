Schwäbische Albverein startet ins Wanderjahr

Der neue Wanderplan des Schwäbischen Albvereins (SAV) Aulendorf liegt vor. Im Januar veranstaltet die Ortsgruppe Kisslegg einen Krippenbesuch mit Krippenführung in Reute und Aulendorf am Samstag, 7. Januar. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf dem Aulendorfer Schloßplatz zur Bildung von Fahrgemeinschaften nach Reute.

Am Sonntag, 8. Januar bieten der Schwäbische Albverein und der Kneipverein eine Halbtagswanderung zum Kardelmuseum nach Baienfurt an. Das Heimatmuseum in Baienfurt 2011 neu eingerichtet. Es befindet sich im ehemaligen Haus „Neuner Beck“, dort hat auch die Narrenzunft eine Bleibe gefunden. Der Name Kardelmuseum ist benannt nach einer Pflanze. Die Kardel wurde bearbeitet, sodass Stoff damit aufgeraut werden konnte. Der Anbau dieser Pflanze brachte den Menschen im Schussental Arbeit und Brot. Mehr wird die Gruppe bei der Führung durch das Heimatmuseum erfahren. Treffpunkt zur ist Halbtagswanderung ist um 12.45 Uhr am Bahnhof Aulendorf. Mit der BOB fährt die Gruppe nach Niederbiegen. Von dort führt ein kleiner Wanderweg nach Baienfurt. Die Führung durch das Museum beginnt gegen 14 Uhr. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen in der Narrenstube. Zurück geht es wieder zum Bahnhof Niederbiegen. Die Rückkehr in Aulendorf ist gegen 18 Uhr.

Die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Aulendorf beginnt am Samstag, 14. Januar, um 14. 30 Uhr im Jägerhäusle in Ebisweiler.