Schussentäler Schalmeien Aulendorf starten wieder durch

Bei der mittlerweile 40. Jahreshauptversammlung der Schussentäler Schalmeien Aulendorf e.V. blickte 1. Vorsitzende Sandra Sonntag auf ein trotz der Umstände erfolgreiches Jahr zurück. „Wir haben gemacht was ging“ und spricht damit unter anderem die virtuell abgehaltenen Sitzungen und Vereinsbesprechungen an sowie die durchgeführten Spendenaktionen „Aulendorfer für Aulendorfer“ und für die „Flutopfer des Ahrtals“, die Aktion der Narrenzunft Aulendorf „Stubenfasnet 2021“ oder auch den Beitrag zur „Klopapierchallenge“. Wir haben den Kontakt gehalten, uns ausgetauscht und waren füreinander da. Im Juli diesen Jahres konnte man dann sogar einen kleinen Vereinsausflug mit einer Kutschfahrt durchs Ländle abhalten und die ersten Proben in diesem Jahr haben gezeigt, dass es eigentlich wie Fahrrad fahren ist, „glernt isch halt glernt“. Unter Spielleiterin Kornelia Lämmle muss natürlich wieder fleißig geübt werden, aber alle sind mit Feuereifer und viel Elan dabei. Es konnten auch bereits 2 Auftritte in diesem Jahr absolviert werden. Das macht Hoffnung auf mehr und vielleicht eine Fasnetssaison 2022.

Vor diesem Hintergrund fanden die offenen Wahlen unter Leitung von Ehrenmitglied Andreas Lämmle statt, der nochmals bekräftigte, dass er dem Verein jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung stehe. Die gute Stimmung und das schöne Miteinander sei offensichtlich. Die Wahlen bestätigten die Vorstandschaft durchweg einstimmig in sämtlichen Ämtern.

1. Vorsitzende: Sandra Sonntag, 2. Vorsitzende: Franziska Straub, Schriftführerin: Martina Kuhn, Kassiererin: Manuela Sczech. Neu bzw. nach kurzer Abstinenz in der Vorstandschaft wurde zur Spielleiterin Kornelia Lämmle gewählt.

Für die vergange Wahlperiode wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Der Kassenbericht von Kassier Manuela Sczech für die vergangene Periode wurde von den Kassenprüfern Cornelia Musch und Ramona Zeimer geprüft und zeigte keinerlei Beanstandungen.

Die geehrten Mitglieder in diesem Jahr sind: Christian Epple (3 Jahre), Alexandra Kunzer (10 Jahre), Siggi Keibach (20 Jahre), Mike Schade und Manuela Sczech (25 Jahre).

Wer Interesse hat bei den Schussentäler Schalmeien mal reinzuschnuppern, findet Informationen auf der Facebookseite. Zudem wird mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Schulzentrum Aulendorf geprobt, Zuhörer und Neugierige können dort gerne vorbeischauen.