Schussenbrücke bei Rugetsweiler abgebrochen

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Schussenbrücke bei Rugetsweiler sind in vollem Gang. Die Brücke selbst ist bereits abgebrochen, nachdem im Vorfeld die notwendige sogenannte Elektroabfischung und Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube stattgefunden hat, wie Regina Pfeiffer, beim Tiefbauamt der Stadt für die Maßnahme verantwortlich, mitteilte. Derzeit werden die vorbereitenden Arbeiten für die Bohrungen der 18 Meter langen Bohrpfähle durchgeführt. Die Bohrungen sollen in Ende September/Anfang Oktober erledigt werden. Ob die Brückenerneuerung bis Ende Dezember komplett abgeschlossen werden kann, sei witterungsabhängig. Auf jeden Fall ist angestrebt, dass die grobe Asphalttragschicht eingebaut wird, so dass die Befahrung der Brücke über den Winter für den Verkehr dann wieder freigegeben werden kann und im Frühjahr dann die abschließenden Arbeiten stattfinden, schreibt die Stadtverwaltung. Bis dahin ist die Umleitungsstrecke örtlich ausgeschildert.

Hintergrund: Die Schussenbrücke ist marode und muss im Zuge des Neubaus der Rugetsweiler Bahnbrücke zwingend noch vor dieser erneuert werden, da die Schussenbrücke den zuliefernden Baustellenverkehr tragen muss. Die Rugetsweiler Bahnbrücke muss (wie mehrfach berichtet) im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn bis Februar 2020 vollständig abgetragen sein, der Neubau ist von März bis Mitte Juli geplant, wie im Sommer in einer Gemeinderatssitzung erläutert wurde.