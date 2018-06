Schuppen beim Unkraut-Abflammen in Brand gesteckt

Die Ursache für den Brand in Tannweiler, bei dem am Dienstagnachmittag eine landwirtschaftlicher Geräteschuppen abgebrannt ist, scheint festzustehen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ursächlich für die spätere Brandentstehung dürfte, so schreibt sie in ihrem Pressebericht, das Abflammen von Unkraut gewesen sein. Nähere Auskünfte wir dabei das Feuer entstanden ist, erteilte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Wie berichtet war bei dem Feuer ein Schuppen abgebrannt, in dem landwirtschaftliche Maschinen und Geräte gelagert waren. Die ursprüngliche von der Polizei geschätzten Sachschaden beziffert der Eigentümer nach Angaben der Polizei nun auf 100 000 Euro.

Dass jemand den Brand absichtlich gelegt hat, schließt die Polizei derzeit aus. „Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt für einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung“, teilt ein Polizeisprecher mit.